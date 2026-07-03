Koliko puta smo čuli da je nama nešto sasvim obično, a strancima potpuno neverovatno? Upravo to dogodilo se britanskom paru Semu i Ejmi, koji su prvi put doputovali u Beograd i rešili da svojim pratiocima pokažu kako izgleda Srbija njihovim očima.

Na njihovom Jutjub kanalu "Two Drifters" zabeležili su svaki utisak, od prve vožnje gradskim autobusom, preko bureka i domaće kafe, pa sve do rakije koja ih je, kako kažu, potpuno iznenadila.

Prvo iznenađenje doživeli su čim su ušli u autobus

Sem i Ejmi priznaju da nisu mnogo znali o Beogradu pre dolaska. Imali su određena očekivanja, ali ih je grad iznenadio već u prvih nekoliko minuta.

Najviše ih je šokirala činjenica da je gradski prevoz besplatan.

"To do sada nismo videli ni u jednom gradu koji smo posetili", rekli su kroz osmeh.

Za nas svakodnevica, za njih pravo otkriće.

"Izgleda da Srbi dan počinju kafom"

Šetajući Knez Mihailovom ulicom primetili su nešto što retko promakne i drugim turistima.

Gotovo svaki kafić bio je pun.

"Imam utisak da ovde ljudi prvo sednu na kafu, pa tek onda počinju dan", rekao je Sem.

Naravno, rešili su da urade isto.

Probali su domaću kafu i odmah primetili da podseća na tursku, ali da ima poseban način služenja.

Ejmi je posle prvog gutljaja samo kratko rekla:

"Baš je jaka... ali odlična. Čista desetka."

Jedino ih je ratluk potpuno zbunio.

Nisu odmah znali šta jedu, pa su pokušavali da pogode o kakvom je slatkišu reč.

Burek bi jeli opet, rakiju baš i ne

Posle kafe stigao je red na doručak.

Vruć burek i jogurt.

Sem priznaje da ga je ukus potpuno osvojio.

"Hrskavo, masno, preukusno... Mada ne znam da bih mogao baš svakog jutra."

U pekari su im kroz šalu rekli da je u Srbiji teško biti vegan.

Posle bureka stigla je i rakija.

A tu su se mišljenja malo promenila.

"Ne možeš da dođeš u Srbiju, a da je ne probaš", rekao je Sem pre nego što su nazdravili.

Posle prvog gutljaja Ejmi nije krila izraz lica.

"Ovo je baš jako. Ako popijem celu čašicu, biće mi muka."

Sem je ipak pokušao da pronađe opravdanje.

"Čini mi se da je ukus bolji što je više piješ", našalio se.

Kalemegdan ih je potpuno osvojio

Ako ih je nešto ostavilo bez reči, onda je to pogled sa Kalemegdana.

Posebno ih je fascinirala istorija tvrđave, činjenica da je više desetina puta rušena i obnavljana, ali i pogled na ušće Save i Dunava.

Kažu da nisu očekivali da će Beograd biti toliko zelen, živ i pun ljudi.

"O ovom gradu se mnogo manje priča nego što zaslužuje"

Na kraju obilaska priznali su da ih je Beograd potpuno razuverio.

Grad je, kažu, mnogo lepši nego što su očekivali.

Dopali su im se ljudi, atmosfera, hrana i opušten način života, a zaključili su da je Beograd jedna od onih evropskih prestonica o kojima se premalo govori, piše Mondo.

I možda su baš zato otišli sa utiskom koji imaju mnogi stranci kada prvi put dođu u Srbiju, da su otkrili mesto kojem će se jednog dana sigurno vratiti.