Sve više potrošača obraća pažnju na poreklo hrane koju svakodnevno kupuje, ali čak ni voće i povrće koje se smatra simbolom zdrave ishrane nije uvek potpuno oslobođeno ostataka pesticida.

Stručnjaci naglašavaju da koristi od redovne konzumacije voća i povrća višestruko nadmašuju potencijalne rizike, ali ističu da je dobro znati koje namirnice najčešće zadržavaju veće količine hemijskih ostataka i kako ih pravilno pripremiti za upotrebu.

Lisnato povrće među najopterećenijim namirnicama

Prema godišnjim analizama koje sprovodi američka organizacija za zaštitu životne sredine, pojedine vrste lisnatog povrća redovno se nalaze pri vrhu liste po količini detektovanih ostataka pesticida.

Posebno se izdvaja spanać, dok se među najčešće pominjanim kulturama nalaze i kelj, raštan i gorušičino lišće.

Stručnjaci preporučuju da se ovakvo povrće detaljno opere pod mlazom vode, uklone spoljašnji listovi i, kada je moguće, bira organski uzgojeno ili smrznuto povrće iz proverenih izvora.

Jagode, grožđe i jabuke zahtevaju temeljno pranje

Jagode se godinama nalaze među voćem koje najčešće sadrži ostatke pesticida. Zbog svoje nežne površine i brojnih sitnih udubljenja, često ih je teže potpuno očistiti.

Sličan problem postoji i kod grožđa, čiji gusti grozdovi i tanka pokožica otežavaju uklanjanje svih tragova hemijskih sredstava.

Na listi se redovno nalaze i jabuke, breskve, nektarine i trešnje.

Kod jabuka se preporučuje temeljno pranje pod tekućom vodom, dok guljenje kore može dodatno smanjiti količinu ostataka pesticida. Ipak, treba imati u vidu da se u kori nalazi značajan deo vlakana, vitamina i antioksidanasa.

Za breskve i nektarine stručnjaci savetuju kratko potapanje u vodi sa dodatkom sode bikarbone ili sirćeta pre ispiranja.

Borovnice, kruške i krompir takođe su na listi

Među namirnicama koje mogu zadržavati više pesticida nalaze se i borovnice, kruške i kupine.

Borovnice su posebno zanimljive zbog prirodnog voštanog sloja na površini ploda, koji može otežati uklanjanje određenih ostataka. Zbog toga mnogi stručnjaci preporučuju organski uzgojene ili smrznute varijante kada su dostupne.

Na listi se našao i krompir, koji tokom uzgoja može doći u kontakt sa pesticidima prisutnim u zemljištu, ali i sa sredstvima koja se koriste tokom skladištenja.

Ukoliko koristite konvencionalno uzgojen krompir, preporučuje se guljenje pre pripreme kako bi se dodatno smanjila izloženost ostacima hemikalija.

Kako smanjiti unos pesticida?

Iako podaci o ostacima pesticida mogu zabrinuti potrošače, nutricionisti poručuju da nema razloga za paniku niti za izbegavanje voća i povrća.

Nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti izloženost:

Temeljno pranje voća i povrća pod mlazom vode.

Uklanjanje spoljašnjih listova kod lisnatog povrća.

Guljenje određenih vrsta voća i povrća kada je to moguće.

Povremeni izbor organskih proizvoda.

Korišćenje smrznutih alternativa iz proverenih izvora.

Bez obzira na prisustvo ostataka pesticida, voće i povrće ostaju među najvažnijim namirnicama za očuvanje zdravlja. Stručnjaci ističu da je redovna konzumacija raznovrsnih biljnih namirnica i dalje jedan od najvažnijih koraka ka pravilnoj i uravnoteženoj ishrani.