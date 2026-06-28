Crnogorac se udvara djevojci:
- Vidiš ljepotice ono prekrasno cvijeće tamo?
- Da vidim.
- Pa odi ga uberi, za tebe je!
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Crnogorac se udvara djevojci:
- Vidiš ljepotice ono prekrasno cvijeće tamo?
- Da vidim.
- Pa odi ga uberi, za tebe je!
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
3H
10H
12H
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,39
|117,74
|USD
|102,86
|103,17
|103,48
|CAD
|72,47
|72,69
|72,91
|AUD
|70,86
|71,07
|71,28
|GBP
|135,79
|136,2
|136,61
|CHF
|127,14
|127,53
|127,91
Komentari (0)