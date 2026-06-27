Idu dva policajca ulicom i jedan upadne u šaht, ovaj drugi mu pomaže da izađe, pa mu reče:
"Dobro pa je bio otvoren, inače ne znam kako bih te izvukao."
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Vic dana: Idu dva policajca ulicom i jedan upadne u šaht...
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Idu dva policajca ulicom i jedan upadne u šaht, ovaj drugi mu pomaže da izađe, pa mu reče:
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