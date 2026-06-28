Astrolozi navode da period od 29. juna do 5. jula 2026. godine donosi brojne astrološke promene koje će uticati na emotivne odnose svih horoskopskih znakova.

U ponedeljak 29. juna Mars u Blizancima približava se konjunkciji sa Uranom, istog dana Merkur kreće retrogradno, a pun Mesec je u Jarcu. Ova kombinacija donosi pojačane emocije, iznenadne preokrete i mogućnost nesporazuma.

Pošto je Merkur retrogradan u znaku Raka, koji vlada emocijama, mnogi će biti osetljiviji na tuđe reči i postupke. Zbog toga astrolog savetuje da ne donosite ishitrene zaključke i da dobro razmislite pre nego što reagujete.

Pun Mesec u Jarcu mogao bi da donese osećaj ograničenja i zbunjenosti jer gradi napete aspekte sa Saturnom i Neptunom. Ipak, sedmica donosi i lepe vesti. 30. juna Jupiter prelazi iz Raka u Lava, što označava početak potpuno nove energije.

U narednih godinu dana mnogi će biti otvoreniji za ljubav, nova poznanstva i veze, a želja za zabavom, romantikom i pažnjom biće izraženija nego do sada.

Ovan

Ovo je veoma povoljna nedelja za ljubav. Jupiter i Venera zajedno prolaze kroz vaše polje romantike i donose prilike za nova poznanstva.

Ako ste slobodni, moguće je da upoznate osobu koja će vam privući pažnju. Zauzeti Ovnovi mogu očekivati lepe i romantične trenutke sa partnerom. Pun Mesec i retrogradni Merkur u ponedeljak mogu izazvati kratkotrajnu napetost ili nesporazume, ali neće pokvariti dobar utisak cele sedmice.

Bik

Pun Mesec u Jarcu donosi vam želju za putovanjem ili susret sa osobom koja živi daleko od vas.

Jupiter i Venera bude vašu strastveniju i hrabriju stranu, pa ćete biti spremniji da napravite prvi korak u ljubavi. Ako planirate put, budite spremni na moguća kašnjenja ili promene planova zbog retrogradnog Merkura.

Blizanci

Konjunkcija Marsa i Urana donosi neočekivane promene koje mogu uticati na vaš ljubavni život.

Pokušajte da ne reagujete impulsivno i ne dozvolite da sitnice prerastu u svađu. Srećom, Jupiter i Venera donose vam odličnu komunikaciju, pa biste upravo kroz razgovor mogli da ostvarite posebnu povezanost sa nekim.

Rak

Retrogradni Merkur u vašem znaku najviše će uticati upravo na vas.

Možete biti osetljiviji nego inače i povremeno sumnjati u sebe ili partnera. Pun Mesec može doneti emotivnu napetost, ali Jupiter i Venera istovremeno jačaju vaše samopouzdanje i pomažu vam da lakše prebrodite izazove.

Lav

Pred vama je jedna od najboljih ljubavnih nedelja.

Jupiter i Venera u vašem znaku čine vas izuzetno privlačnim i harizmatičnim, pa ćete lako privlačiti pažnju. Retrogradni Merkur može vratiti neka stara emotivna pitanja ili uspomene, ali Pun Mesec vam pomaže da konačno ostavite prošlost iza sebe.

Devica

Pun Mesec osvetljava vaše polje ljubavi i donosi fokus na emotivne odnose.

Moguće je da vam neka osoba deluje hladnije nego obično, ali ne donosite preuranjene zaključke. Jupiter i Venera podstiču vas da slušate intuiciju i ne dozvolite da vas negativne misli obeshrabre.

Vaga

Retrogradni Merkur utiče na vašu karijeru, ali može uticati i na raspoloženje.

Pun Mesec donosi dešavanja u domu i porodici, pa će možda biti potrebno da rešavate neka porodična pitanja. Podršku ćete pronaći među prijateljima, zahvaljujući povoljnom uticaju Jupitera i Venere.

Škorpija

Retrogradni Merkur može vas učiniti sumnjičavijim nego inače.

Pokušajte da ne analizirate svaku situaciju i ne tražite skrivene poruke tamo gde ih nema. Jupiter i Venera donose više prilika za druženje, flert i nova poznanstva, zato iskoristite prilike koje vam se pružaju.

Strelac

Jupiter i Venera podstiču putovanja, nova iskustva i upoznavanje zanimljivih ljudi.

Ako ste slobodni, ljubav biste mogli pronaći upravo na putovanju ili preko osobe koja dolazi iz drugog grada ili države. S druge strane, Mars i Uran mogu izazvati iznenadne nesuglasice u vezi, pa budite pažljivi u komunikaciji.

Jarac

Pun Mesec u vašem znaku i retrogradni Merkur donose preispitivanje ljubavne veze.

Ako je vaš odnos stabilan, nema razloga za brigu. Ipak, moguće su sitne nesuglasice koje će vas podstaći da ozbiljno razmislite o budućnosti veze i svojim emocijama.

Vodolija

Jupiter i Venera donose povoljan period za partnerstva i ljubavne odnose.

Pun Mesec može otvoriti stare emotivne rane ili podsetiti na nerešene probleme iz prošlosti. Retrogradni Merkur pojačaće emocije, pa ćete možda promeniti mišljenje o nekome ili drugačije sagledati svoju vezu.

Ribe

Retrogradni Merkur prolazi kroz vaše polje ljubavi, zbog čega je ovo važna sedmica za emotivne odnose.

Mogući su nesporazumi, ali i povratak osobe iz prošlosti. Ovo nije nužno znak raskida, već prilika da iskreno razmislite da li ste zadovoljni odnosom i da li dobijate onoliko ljubavi koliko pružate, piše Your tango.