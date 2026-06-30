Mnogi imaju naviku da posle večere ostave prljave sudove u sudoperi i odlože njihovo pranje za naredno jutro. Iako to deluje bezazleno, prema pojedinim narodnim verovanjima upravo takva navika može da donese lošu energiju u dom.

U narodnoj tradiciji kuhinja se smatra srcem doma, mestom koje simbolizuje blagostanje, slogu i porodični život. Zato se veruje da bi pre odlaska na spavanje trebalo ostaviti uredan prostor, bez prljavih tanjira, šolja i šerpi.

Šta kaže narodno verovanje?

Prema pojedinim običajima, ostavljanje neopranog posuđa preko noći simbolizuje zadržavanje problema, nesloge i finansijskih teškoća u kući.

U nekim krajevima postoji i verovanje da nered u kuhinji privlači negativnu energiju i narušava porodični mir. Ipak, važno je naglasiti da su ovakva tumačenja deo folklora i narodnih običaja, a ne naučno potvrđene činjenice.

Postoje i sasvim praktični razlozi

Bez obzira na narodna verovanja, stručnjaci ističu da postoje brojni higijenski razlozi zbog kojih prljavo posuđe ne bi trebalo ostavljati do jutra.

Ostaci hrane predstavljaju pogodno okruženje za razvoj bakterija, a tokom toplijih meseci mogu privući insekte poput mrava, mušica i bubašvaba.

Pored toga, osušeni ostaci hrane mnogo se teže uklanjaju, pa pranje sudova narednog dana zahteva više vremena i truda.

Nekoliko minuta uveče može olakšati jutro

Stručnjaci za organizaciju doma savetuju da pranje sudova postane deo večernje rutine. Dovoljno je svega nekoliko minuta da se operu sudovi, prebrišu radne površine i isprazni sudopera.

Na taj način kuhinja ostaje uredna, a jutro počinje u prijatnijem okruženju, bez obaveza koje su mogle biti završene prethodne večeri.

Bez obzira da li verujete u narodna predanja ili ne, uredna kuhinja doprinosi boljoj higijeni, lakšoj organizaciji i prijatnijoj atmosferi u domu.