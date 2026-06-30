Pakovanje kofera često zna da bude pravi izazov. Želimo da odeća ostane sveža, lomljivi predmeti neoštećeni, a da nas po dolasku na destinaciju ne sačekaju neprijatna iznenađenja.

Zbog toga iskusni putnici godinama koriste jednostavne trikove koji ne zahtevaju dodatne troškove, a mogu biti veoma korisni. Jedan od njih je stavljanje rolne ili nekoliko slojeva toalet papira na dno kofera. Iako na prvi pogled deluje neobično, ovaj savet ima više praktičnih prednosti.

Upija vlagu i sprečava neprijatne mirise

Tokom putovanja kofer prolazi kroz različite temperaturne uslove i nivoe vlažnosti, bilo da putujete avionom, autobusom ili automobilom. Zbog tih promena može doći do stvaranja kondenzacije, pa odeća nakon višesatnog puta može izgubiti svežinu.

Toalet papir dobro upija vlagu, pa može pomoći da višak vlage ne dospe do garderobe i drugih stvari u koferu.

Posebno je koristan ako ste spakovali peškir ili komad odeće koji nije potpuno suv, jer smanjuje rizik od stvaranja neprijatnih mirisa i buđi.

Garderoba može duže ostati sveža

Mnogi putnici imaju još jedan trik – na kartonsku rolnu nakapaju nekoliko kapi eteričnog ulja, poput lavande, limuna, nane ili čajevca.

Na taj način toalet papir postepeno oslobađa blag miris koji osvežava unutrašnjost kofera i garderobi daje prijatnu aromu tokom putovanja.

Može zaštititi lomljive predmete

Toalet papir može poslužiti i kao praktična zaštita za parfeme, staklene flaše, suvenire i druge lomljive stvari.

Nekoliko slojeva papira ublažava udarce tokom transporta i smanjuje mogućnost oštećenja, a pritom gotovo da ne zauzima dodatni prostor niti povećava težinu prtljaga.

Dobro će vam doći čim stignete

Rezervna rolna može biti korisna i po dolasku na odredište. U apartmanima, hostelima ili kampovima ponekad nema dovoljno toalet papira ili njegov kvalitet nije najbolji.

Zbog toga mnogi putnici smatraju da je jedna rolna u koferu praktična rezerva koja može biti od pomoći dok se ne smestite ili ne obavite prvu kupovinu.

Mali trik koji može napraviti veliku razliku

Iako deluje neobično, stavljanje toalet papira u kofer ima više praktičnih prednosti – pomaže u upijanju vlage, održava svežinu garderobe, štiti osetljive predmete i može biti korisno čim stignete na destinaciju.

Reč je o jednostavnom i jeftinom triku koji ne zauzima mnogo mesta, a može učiniti putovanje znatno bezbrižnijim.