Nekima odmor nije glasna muzika, puna plaža i borba za ležaljku u 7 ujutru.

Nekima odmor znači tišina.

Da čuju more, a ne zvučnik iz kafića.

Da dišu punim plućima.

Da bar sedam dana ne gledaju u telefon, ne jure, ne kasne i ne razmišljaju ni o čemu.

Baš za takve ljude postoji jedno posebno mesto na crnogorskom primorju.

Nedaleko od Ulcinja krije se Kristalna plaža, mali raj za koji mnogi turisti i dalje ne znaju.

I možda je baš u tome njena najveća vrednost.

Ovde nema gužve, nema betona, nema buke.

Samo stene, borovi, mir i more toliko čisto da se vidi svaki kamen na dnu.

Nije slučajno dobila ime Kristalna.

Kad sunce obasja vodu, more menja boje iz tirkizne u smaragdnu, pa prizor zaista podseća na egzotične destinacije o kojima gledamo slike na internetu.

Ali ono što ljude ovde vraća nije samo lepota.

Vraća ih mir.

Onaj osećaj kad sedneš u hlad, slušaš talase i posle dugo vremena osetiš da ti je glava konačno prazna.

Meštani ovo mesto godinama čuvaju kao malu tajnu.

Do plaže se ne stiže usput niti slučajno. Potrebno je malo pešačenja kroz šumu i spuštanje stazom, ali oni koji jednom stignu kažu isto — vredelo je svakog koraka.

Ovde nema beach barova, glasne muzike ni luksuznih sadržaja.

I upravo je u tome cela poenta.

Kristalna plaža nije mesto za one koji traže provod.

Ona je za ljude kojima treba reset.

Za umorne.

Za iscrpljene.

Za one kojima nije potreban samo odmor od posla, nego od svega.

Ponesete vodu, nešto lagano za jelo, dobru obuću i prepustite se.

Nekad je baš to dovoljno za sreću.