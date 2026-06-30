Boban Stojanović je govoreći o skupu u Kraljevu i u Beogradu priznao da je Vučićev skup bio veći.

- Za vikend nije bilo odmeravanje snaga, to jest pogrešno je možda na ova dva skupa praviti nekakve prognoze i sad meriti čiji skup je veći. Veći je bio skup vlasti, da odmah to kažem, u Beogradu, nego studentski skup u u Kraljevu - rekao je Stojanović.

Sa tim se složila i voditeljka N1 Nataša Miljković, koja je istakla da vlast može biti zadovoljna skupom u Kraljevu, budući da je, prema njenoj oceni, na njemu bilo malo ljudi.

- Ali, ako je prošli Vidovdan bio to, dakle pokazao Vučiću da nema više primat na te teme, da li je ovaj jučerašnji vratio stvari? Dakle, hajde ovako da postavim: Može li vlast da bude zadovoljnija skupom u Kraljevu, nego skupom u Beogradu? Malo ljudi, evo već je svađa počela da li je ovo trebalo, da li je Kosovo trebalo da bude tema, ko treba da govori. Može li vlast da bude zadovoljnija? - rekla je Miljković.

Boban Stojanović je istakao da su "studenti" napravili grešku - budući da su pozvali narodnu poslanicu da govori na skupu.

- Nije joj bilo mesto i mislim da je greška, pre svega, čak ne ulazeći u lik i delo Jelene Pavlović i kojoj stranci stranci pripada. Tako da, za mene to jeste greška i mogu da kažem da onaj ko je izabrao da narodni poslanik, ko god da je, bude govornik na na tom skupu podrške studentima, nije dobro razmislio u tom kontekstu, bez obzira da li će ta osoba izaći na buduće izbore ili ne.

Lazović: Nestorovićev čovek!

Branimir Lazović, kopredsednik stranke ZLF je takođe burno reagovao na dozvolu da Pavlovćeva govori na skupu.

- Ona je žena koja je učestvovala na listi Branimira Nestorovića zbog kog direktno nije pao Beograd. Nekako imamo previše neke tolerancije! Ja to ne podržavam, ovo je greška! Mislim da je ona žena koja je učestvovala ne samo u tome, jeste vi videli ono rukovanje i traženje aplauza za Vučića. To je žena koja je to tražila!​