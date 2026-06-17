Mnogi ljudi veruju da je svaki višak kilograma posledica loše ishrane, ali stručnjaci upozoravaju da se odgovor često krije na potpuno drugom mestu. Nedostatak sna i hronični stres mogu značajno da utiču na telesnu težinu, čak i kada vodite računa o tome šta jedete.

Ako često spavate svega nekoliko sati, budite se umorni i tokom dana neprestano posežete za grickalicama, moguće je da upravo ove navike usporavaju vaše napore da smršate.

Kako manjak sna povećava apetit?

Kada organizam ne dobije dovoljno odmora, dolazi do promena u radu hormona koji regulišu glad i sitost.

Nedovoljno sna povećava nivo grelina, hormona koji podstiče apetit, dok istovremeno smanjuje nivo leptina, koji mozgu šalje signal da ste siti.

Posledica je jednostavna:

češće osećate glad

teže kontrolišete porcije

raste želja za slatkišima i pecivima

češće posežete za brzom hranom

Nakon neprospavane noći telo traži brzi izvor energije, zbog čega mnogi instinktivno biraju hranu bogatu šećerima i rafinisanim ugljenim hidratima.

Stres i kortizol – skriveni saveznik gojenja

Pored sna, veliku ulogu ima i svakodnevni stres.

Kada je organizam dugo izložen pritisku, povećava se lučenje kortizola, hormona stresa koji utiče na metabolizam i skladištenje masti.

Povišen kortizol može doprineti:

povećanom apetitu

češćoj potrebi za grickalicama

nagomilavanju masnih naslaga u predelu stomaka

sporijem gubitku kilograma

Zbog toga mnogi ljudi imaju osećaj da se goje iako ne jedu mnogo više nego ranije.

Zašto večernje grickanje predstavlja problem?

Jedna od najčešćih posledica stresa jeste nesvesno jedenje tokom večeri.

Dok gledamo televiziju, koristimo telefon ili radimo za računarom, mozak slabije registruje količinu unesene hrane. Zbog toga lako pojedemo mnogo više nego što planiramo.

Kombinacija umora, stresa i kasnih obroka često postaje glavni razlog sporijeg mršavljenja.

Koliko sna je potrebno?

Većini odraslih osoba potrebno je između sedam i devet sati kvalitetnog sna tokom noći.

Kada spavanje redovno traje kraće od šest sati, organizam ulazi u stanje koje podseća na energetsku krizu. Tada povećava osećaj gladi i smanjuje efikasnost trošenja energije.

Šta možete da uradite već danas?

Male promene često daju najbolje rezultate.

Pokušajte da:

odlazite na spavanje u približno isto vreme svakog dana

izbegavate korišćenje telefona i računara najmanje sat vremena pre spavanja

poslednju kafu popijete najkasnije u popodnevnim časovima

svakodnevno provedete određeno vreme na dnevnom svetlu

uvedete kratke tehnike opuštanja poput dubokog disanja ili šetnje

Mršavljenje ne počinje samo u kuhinji

Ishrana je važan deo procesa, ali nije jedini faktor koji utiče na telesnu težinu. Kvalitetan san i kontrola stresa igraju značajnu ulogu u regulaciji hormona, apetita i metabolizma.

Zbog toga ponekad najveći korak ka mršavljenju nije stroža dijeta, već nekoliko dodatnih sati sna i manje svakodnevne napetosti.