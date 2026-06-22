Novi toplotni talas ponovo diže temperature do maksimuma, a stručnjaci upozoravaju vozače da unutrašnjost automobila tokom leta može postati ozbiljno opasna - i to za samo nekoliko minuta.

Istraživanje koje je sproveo Švajcarski automobilski klub (TCS), a prenosi HAK, pokazalo je da boravak u parkiranom automobilu na visokim temperaturama može biti veoma rizičan, posebno za decu, starije osobe i kućne ljubimce.

Stručnjaci posebno upozoravaju da decu i životinje nikada ne treba ostavljati u parkiranom automobilu na suncu, čak ni na kratko.

Već pri spoljašnjoj temperaturi od 40 stepeni, unutrašnjost vozila postaje ekstremno opasna. Plastični delovi, volan i sedišta mogu da se zagreju na više od 45 stepeni, što može izazvati opekotine i ozbiljne zdravstvene probleme.

Jedan predmet pravi ogromnu razliku

Istraživanje je pokazalo da je zaštitni suncobran za šoferšajbnu jedno od najefikasnijih rešenja protiv pregrevanja automobila.

Automobili parkirani na suncu bez zaštite dostizali su temperaturu od čak 77 stepeni.

Sa postavljenim suncobranom, temperatura u kabini bila je niža i do 40 stepeni - spuštala se na oko 37 stepeni.

To znači da običan suncobran za šoferšajbnu može napraviti ogromnu razliku.

Greška koju mnogi i dalje prave

Mnogi vozači ostavljaju prozore blago otvorene misleći da će tako rashladiti auto, ali testovi pokazuju da to gotovo ništa ne menja.

Čak i kada su prozori otvoreni oko centimetar, temperatura u kabini posle pola sata na suncu bude niža za svega dva stepena.

Stručnjaci zato savetuju da pre ulaska u auto najpre otvorite prozore i dobro provetrite kabinu, a tek onda uključite klimu.

Preporuka je i da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude veća od šest stepeni kako bi se izbegao temperaturni šok.

Najbolja zaštita i dalje ostaje jednostavna: parkirajte u hladu, koristite suncobran i nikada ne ostavljajte decu ili ljubimce same u vozilu.