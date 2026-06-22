Pacov

Danas ćete se probuditi puni elana i sa osećajem da je ova nedelja konačno vaša. Planovi će se nizati jedan za drugim, ali do podneva možete osetiti pad energije i zapitati se zašto ste sebi zadali toliko obaveza. Bez panike — ponedeljak nije dan za velika osvajanja. Dovoljno je da završite jednu važnu stvar.

Preporuka: Uradite jednu obavezu sa spiska i precrtajte je. I to je uspeh.

Bivo

Danas biste mogli imati utisak da vas je neko razočarao ili nije ispunio očekivanja. Lako možete upasti u zamku traženja krivca. Umesto toga, fokusirajte se na ono što vi možete da kontrolišete.

Preporuka: Pronađite jednu stvar na kojoj ste danas zahvalni.

Tigar

Imaćete osećaj kao da svi nešto traže od vas. Obaveze, zahtevi i pritisak mogu vas lako izbaciti iz takta. Istina je da ste samo premoreni.

Preporuka: Napravite kratku pauzu i duboko udahnite nekoliko puta.

Zec

Danas ćete imati utisak da najbolje znate šta je dobro za sve oko vas. Saveti će vam sami izlaziti iz usta, ali ne znači da će ih iko poslušati.

Preporuka: Danas manje savetujte, više slušajte.

Zmaj

Shvatićete da ste sebi zadali previše za ovu nedelju. Nije problem u vama, već u prevelikim očekivanjima. Smanjite tempo i fokusirajte se na prioritete.

Preporuka: Precrtajte pola obaveza i ostavite samo najvažnije.

Zmija

Možete imati osećaj da vas ljudi ne cene dovoljno. Istina je da vredite više nego što mislite, ali nemojte čekati priznanje spolja.

Preporuka: Podsetite sebe koliko vredite.

Konj

Danas ćete juriti na sve strane i imati osećaj da vam dan beži. Problem nije u manjku vremena, već u organizaciji.

Preporuka: Podelite dan na kraće intervale rada i odmora.

Koza

Mogu vas preplaviti sećanja i nostalgija. Misli će vam često bežati u prošlost. Važno je da se ne zadržite predugo tamo.

Preporuka: Dajte sebi malo vremena za emocije, ali se vratite sadašnjem trenutku.

Majmun

Već ujutro možete osetiti umor i pad motivacije. Potrebno vam je nešto što će vas razdrmati i pokrenuti.

Preporuka: Počnite dan sa zadatkom koji vam prija.

Petao

Danas ćete od sebe tražiti previše. Želja za savršenstvom može vam doneti dodatni stres. Ne morate sve uraditi idealno.

Preporuka: Dajte sebi pravo da danas budete nesavršeni.

Pas

Lako možete upasti u zamku poređenja sa drugima. Imaćete utisak da su svi uspešniji, lepši ili srećniji. To nije realna slika.

Preporuka: Smanjite društvene mreže i fokusirajte se na sebe.

Svinja

Danas ćete želeti velike promene i možda napraviti spisak svega što vam smeta u životu. Ipak, nije dan za velike odluke. Sačekajte da emocije prođu.

Preporuka: Ne donosite ozbiljne odluke pre sredine nedelje.