Naši stari su imali jedno jednostavno pravilo - kuća je ogledalo ljudi koji u njoj žive. Nije problem u zidovima, nameštaju ni kvadratima, već u energiji koju unosimo kroz vrata.
A po narodnom verovanju, postoje stvari koje bukvalno teraju mir, sreću i slogu iz kuće. I najgore od svega - mnogi to rade svaki dan, a da nisu ni svesni.
Stalna vika, psovke i teške reči
Nema gore stvari za kuću od stalne galame.
Kad se u domu samo viče, psuje, prebacuje i svađa, polako nestaje svaki mir. Čak i kad svi zaćute, tenzija ostaje da visi u vazduhu.
Naši stari su govorili: “Kuća u kojoj se stalno viče nema berićeta.”
Nije ni čudo što u takvom domu svi postaju nervozni, kratkog fitilja i bezvoljni.
Bahaćenje i život “da komšija vidi”
Ovo je boljka koja je kod nas odavno poznata.
Auto na kredit, telefon na rate, letovanje preko mogućnosti - samo da se pokaže da se ima. A u kući stres, dugovi i nervoza.
Narod je za to imao brutalno iskrenu rečenicu: “Kad se mnogo pokazuješ, sreća ti tiho izlazi na zadnja vrata.”
Previše razmetanja često privlači i zavist, loše oči i nepotreban pritisak.
Stalno kukanje i prizivanje crnila
Ovo naši ljudi rade možda i najviše.
Od jutra do mraka - skupo je, loše je, ništa ne valja, biće još gore. I tako svaki dan.
Narod kaže: “Kako prizivaš, tako ti dolazi.”
Kad u kući stalno vlada kuknjava, žaljenje i crne misli, teško da tu može da opstane mirna i lepa atmosfera.
Nije slučajno što su bake uvek govorile: “Ne prizivaj zlo jezikom.”
Možda ovo nekome zvuči kao praznoverje, ali naši stari su dobro znali jednu stvar - mnogo toga u životu počinje od onoga što unosimo u svoj dom. A nekad najveće prokletstvo nisu ni ljudi ni sudbina… nego navike koje sami negujemo.
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