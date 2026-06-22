Kuhinjske krpe, krpe za sudove i rukavice za rernu među najopterećenijim su predmetima u svakom domaćinstvu. Svakodnevno dolaze u kontakt sa masnoćom, ostacima hrane i različitim nečistoćama, zbog čega brzo gube belinu i svež izgled.

Mnoge domaćice vode borbu sa tvrdokornim flekama koje ostaju vidljive čak i nakon redovnog pranja. Ipak, ljubitelji kućnih trikova tvrde da postoji jednostavna metoda koja može pomoći da čak i veoma zaprljane krpe izgledaju gotovo kao nove.

Recept za dubinsko čišćenje kuhinjskih krpa

Za pripremu rastvora potrebna su samo tri sastojka:

5 litara ključale vode

1 šolja deterdženta za veš

2 kašike izbeljivača

Sve sastojke sipajte u veću posudu i dobro promešajte dok se potpuno ne rastvore.

Nakon toga u pripremljeni rastvor potopite kuhinjske krpe, krpe za sudove i rukavice za rernu. Posudu poklopite i ostavite da odstoji preko noći kako bi sastojci delovali na masnoću i nečistoće.

Fleke i masnoća nestaju mnogo lakše

Posle nekoliko sati natapanja, tvrdokorne fleke, tragovi hrane i nagomilana prljavština trebalo bi da budu znatno manje vidljivi ili potpuno uklonjeni.

Nakon namakanja tekstil operite u mašini za veš na temperaturi od 60 stepeni. Mnogi tvrde da su rezultati vidljivi već nakon prvog tretmana – krpe postaju svetlije, čistije i prijatnijeg mirisa.

Oprez sa izbeljivačem

Iako je izbeljivač veoma efikasan u uklanjanju fleka i vraćanju beline, stručnjaci upozoravaju da njegova prečesta upotreba može oslabiti vlakna tkanine i skratiti njen vek trajanja.

Zbog toga se preporučuje da se ovaj postupak koristi povremeno, kada je potrebno dubinsko čišćenje.

Postoji i blaža alternativa

Za one koji žele nežniji pristup, dobra opcija su sredstva na bazi aktivnog kiseonika, soda bikarbona ili alkoholno sirće.

Ovi sastojci pomažu u uklanjanju neprijatnih mirisa, masnoće i nečistoća, a pritom su blaži prema tkaninama i mogu se koristiti češće bez bojazni od oštećenja materijala.

Ova metoda nije korisna samo za kuhinjske krpe. Može se primeniti i na druge pamučne i lanene predmete kojima je potrebno temeljno uklanjanje fleka i osvežavanje.