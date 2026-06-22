Mašina za pranje veša jedan je od najvažnijih kućnih aparata, ali mnogi o njenom održavanju razmišljaju tek kada se pojavi kvar. Stručnjaci upozoravaju da se brojni problemi mogu sprečiti redovnim čišćenjem jednog malog dela koji većina korisnika retko proverava.

Ako se mašina iznenada zaustavlja tokom programa, ne izbacuje vodu ili na ekranu prikazuje poruku o grešci, moguće je da je problem u zapušenom filteru pumpe. Njegovo čišćenje traje svega nekoliko minuta, a može sprečiti mnogo ozbiljnije kvarove.

Mali deo sa velikom ulogom

Filter pumpe nalazi se između bubnja i odvodne pumpe, a njegova osnovna funkcija je da zadrži sitne predmete koji slučajno završe u mašini tokom pranja.

Tu se najčešće nakupljaju dlačice, kosa, novčići, dugmad, gumice za kosu, ostaci papirnih maramica i drugi predmeti koji bi mogli da oštete sistem za odvod vode.

Kod većine modela filter je smešten iza malog poklopca u donjem delu prednje strane mašine.

Šta se dešava kada se filter zapuši?

Kada se filter napuni nečistoćama, mašina više ne može pravilno da izbacuje vodu. To može izazvati niz problema, od neprijatnih mirisa do ozbiljnijih kvarova.

Stručnjaci upozoravaju da zapušen filter može dovesti do:

sporijeg oticanja vode iz bubnja

slabijeg rada centrifuge

prekida programa tokom pranja

pojavljivanja poruka o grešci

dodatnog opterećenja i oštećenja odvodne pumpe

Znakovi da je vreme za čišćenje filtera

Postoji nekoliko simptoma koji jasno ukazuju da bi filter trebalo proveriti:

Veš nakon pranja ima neprijatan ili ustajao miris

Na odeći ostaju dlačice i vlakna

Centrifuga ne radi punom snagom

Mašina prekida program bez očiglednog razloga

Voda ostaje u bubnju ili sporije otiče

Kod pojedinih novijih modela filter nema klasičan izgled, ali njegova funkcija ostaje ista – zaštita sistema za odvod vode od većih nečistoća.

Čišćenje traje manje od 10 minuta

Filter se kod većine mašina sa prednjim punjenjem nalazi iza servisnog poklopca pri dnu uređaja.

Poklopac se uglavnom može otvoriti rukom, dok je kod nekih modela potreban ravan odvijač. Stručnjaci upozoravaju da se za otvaranje ne koriste noževi niti prekomerna sila, jer plastični delovi lako mogu da se oštete.

Redovno čišćenje filtera traje između pet i deset minuta, a može sprečiti neprijatne mirise, kvarove i skupe servisne intervencije.

Jednostavna navika koja produžava vek mašine

Iako mašina za pranje veša može delovati kao uređaj koji ne zahteva mnogo pažnje, upravo redovna provera filtera može značajno produžiti njen radni vek.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da ovaj deo pregledate s vremena na vreme, čak i kada uređaj radi bez ikakvih problema. Nekoliko minuta održavanja može vas poštedeti velikih troškova i neprijatnih iznenađenja.