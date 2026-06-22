Tokom letnjih vrućina organizmu je potrebna dodatna hidratacija, a lagane i osvežavajuće namirnice postaju prvi izbor mnogih. Među njima se izdvaja nashi kruška, voće koje zbog visokog sadržaja vode i malog broja kalorija predstavlja idealnu užinu za tople dane.

Ova neobična voćka sadrži više od 80 odsto vode, dok 100 grama donosi svega 42 kalorije. Zbog toga je odlična alternativa slatkišima i kaloričnim grickalicama, posebno za one koji žele lagan obrok između glavnih obroka.

Bogata vitaminima, mineralima i vlaknima

Prema podacima stručnjaka za ishranu, nashi kruška se smatra voćem koje kombinuje osvežavajuća svojstva sa vrednim nutritivnim sastojcima. Sadrži vlakna koja doprinose boljem varenju, kao i minerale poput kalijuma i magnezijuma.

Pored toga, bogata je vitaminom C i vitaminima B grupe, koji imaju važnu ulogu u funkcionisanju organizma. Iako ne može da zameni unos vode, nashi kruška doprinosi hidrataciji i predstavlja odličan dodatak letnjoj ishrani.

Ukus koji spaja krušku, jabuku i dinju

Posebnost nashi kruške krije se u njenom ukusu. Mnogi ga opisuju kao kombinaciju kruške, jabuke i dinje, što ovom voću daje jedinstvenu svežinu.

Onima koji je prvi put probaju preporučuje se da je jedu samostalno kako bi u potpunosti osetili njene blage i osvežavajuće arome.

Najukusnija je kada se služi rashlađena, direktno iz frižidera, jer tada njeno meso ostaje hrskavo, čvrsto i izuzetno sočno.

Kako se jede i čuva nashi kruška?

Nashi kruška se najčešće konzumira sirova, kao užina ili dodatak voćnim i povrtnim salatama. Takođe se koristi u pripremi deserata, kompota i različitih laganih letnjih obroka.

Njena kora je veoma tanka i jestiva, pa je potrebno ukloniti samo deo sa semenkama. Kao i svako drugo voće, pre konzumacije treba je dobro oprati.

Prilikom kupovine preporučuje se izbor čvrstih i neoštećenih plodova. U frižideru može da ostane sveža nekoliko nedelja, u zavisnosti od sorte, dok na sobnoj temperaturi uglavnom zadržava kvalitet do dve nedelje.

Nashi kruška danas se može pronaći u brojnim supermarketima i diskontima, a zbog svog osvežavajućeg ukusa i nutritivnih vrednosti sve češće se nalazi na listi omiljenog letnjeg voća.