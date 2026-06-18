Patrijarh Porfirije razgovarao je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa članovima Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču tokom ratnih sukoba od 1992. do 1995. godine i tom prilikom istakao da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom.

Patrijarh je, na sastanku održanom u susret godišnjici stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču, istakao da je sećanje na postradale neodvojivo od duhovnog života crkve.

"Molitveno pamćenje 3.267 nevino postradalih srpskih mučenika se ne odnosi na prošlost, već predstavlja živu odgovornost prema budućnosti i čini gradivnu jedinicu temelja istinskog mira među ljudima", istakao je Porfirije.

Predstavnici Organizacionog odbora su patrijarha upoznali sa detaljima završnih priprema za ovogodišnje obeležavanje stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, saopštila je SPC.

Predočivši Patrijarhu predlog programa molitvenog sabranja koje će biti održano 4. jula 2026. godine u Bratuncu pod pokroviteljstvom najviših institucija Republike Srpske, članovi Odbora su naglasili da je podrška Srpske Pravoslavne Crkve i Patrijarha srpskog lično od nemerljivog značaja za sve poduhvate koji se odnose na očuvanje sećanja na postradale.