Jul donosi mnogo sunca, visoke temperature i pojačanu potrebu da se pronađe ravnoteža između aktivnosti i odmora. Dok će pojedini znakovi imati osećaj da mogu da pomere planine, drugi će morati pažljivije da rasporede energiju kako bi izbegli iscrpljenost. Evo šta zvezde savetuju svakom znaku kada je zdravlje u pitanju.

Ovan

Bićete puni energije, ali skloni preterivanju. Mogući su manji problemi zbog umora, naročito ako zanemarujete odmor. Fizička aktivnost vam prija, ali ne preterujte na velikim vrućinama.

Savet: Pijte više vode i izbegavajte aktivnosti u najtoplijem delu dana.

Bik

Organizam će tražiti više odmora nego inače. Moguća je osetljivost varenja i želuca, posebno nakon obilnih obroka i putovanja.

Savet: Lakša ishrana i redovni obroci pomoći će vam da održite energiju.

Blizanci

Mentalna aktivnost biće pojačana, ali može doneti nervozu i nesanicu. Previše informacija i obaveza mogu vas iscrpeti više nego fizički napor.

Savet: Ograničite vreme pred ekranima pred spavanje.

Rak

Jul vam donosi postepeni oporavak i jačanje organizma. Dobro ćete reagovati na promene životnih navika i više vremena provedenog u prirodi.

Savet: Ne zanemarujte signale koje vam telo šalje.

Lav

Nalazite se među znakovima sa najviše energije tokom jula. Ipak, moguće su tegobe izazvane vrućinom i dehidracijom.

Savet: Čuvajte srce i krvni pritisak tokom tropskih dana.

Devica

Ovo je mesec u kojem ćete najviše osećati posledice stresa nagomilanog prethodnih meseci. Organizam traži predah.

Savet: Više sna i manje perfekcionizma biće najbolji lek.

Vaga

Zdravlje će uglavnom biti stabilno, ali ćete morati da pronađete ravnotežu između posla i odmora. Mogući su bolovi u leđima i vratu.

Savet: Više kretanja i istezanja doneće olakšanje.

Škorpija

Jul donosi snažnu regeneraciju. Mnogi pripadnici znaka uspešno će se rešavati loših navika i uvoditi zdravije rutine.

Savet: Iskoristite nalet motivacije za promene koje dugo odlažete.

Strelac

Bićete aktivni i u pokretu, ali postoji rizik od povreda zbog brzopletosti. Ne potcenjujte sitne simptome.

Savet: Dajte sebi dovoljno vremena za oporavak između obaveza.

Jarac

Vaš organizam traži ekonomičnije trošenje energije. Nije vreme za iscrpljujuće poduhvate niti za dokazivanje.

Savet: Slušajte telo i ne ignorišite umor.

Vodolija

Moguća je povećana osetljivost nervnog sistema. Potrebno vam je više mira nego što ste navikli.

Savet: Ograničite stresne situacije i pronađite vreme za opuštanje.

Ribe

Jul vam donosi više vitalnosti i bolje raspoloženje. Osećaćete se lakše i poletnije nego tokom prethodnih meseci.

Savet: Iskoristite period za rekreaciju i boravak pored vode.

Najviše energije u julu imaće:

Lav, Škorpija i Ribe

Najviše opreza trebalo bi da pokažu:

Devica, Jarac i Blizanci

Ključ jula biće u ravnoteži. Oni koji budu umeli da spoje aktivnost, odmor i pravilnu hidrataciju najlakše će proći kroz najtopliji mesec leta.