Hronični zatvor može ozbiljno da utiče na svakodnevni život, ali rešenje ne mora uvek da se traži u apoteci. Ponekad se najefikasniji prirodni laksativi nalaze upravo na policama sa voćem.

Određeni voćni sokovi, zahvaljujući svom sastavu, mogu da podstaknu rad creva i olakšaju probavu. Gastroenterolozi najčešće izdvajaju tri napitka koja se smatraju najdelotvornijima kod problema sa konstipacijom.

Važno je napomenuti da se kod dugotrajnog ili neobjašnjivog zatvora uvek treba obratiti lekaru, jer on može biti simptom ozbiljnijih stanja.

1. Sok od suvih šljiva – zlatni standard za zatvor

Sok od suvih šljiva smatra se najefikasnijim prirodnim saveznikom protiv zatvora.

Stručnjaci ističu da njegova efikasnost dolazi iz kombinacije vlakana i prirodnog šećera sorbitola, koji povlači vodu u creva i omekšava stolicu.

Pored toga, šljive podstiču redovnost pražnjenja i poboljšavaju hidrataciju digestivnog trakta. Jedna šolja soka može sadržati i do 2,6 grama vlakana, što dodatno doprinosi normalnoj funkciji varenja.

2. Sok od jabuke – blaža, ali efikasna alternativa

Sok od jabuke predstavlja blažu opciju za osobe kojima sok od suvih šljiva ne odgovara.

I on sadrži sorbitol, koji pomaže zadržavanju vode u crevima i olakšava prolazak stolice. Zbog prijatnog ukusa često se preporučuje i deci.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne preteruje sa količinom, jer veći unos može izazvati nadimanje i grčeve.

3. Sok od kruške – najbogatiji sorbitolom

Sok od kruške spada među najefikasnije prirodne laksative jer sadrži čak i više sorbitola nego sok od jabuke.

Zbog toga može biti snažnija opcija kod sporije probave. Najbolji efekti postižu se uz redovnu, ali umerenu konzumaciju.

Ostali voćni sokovi i njihov efekat

Aloe vera sok – može pomoći kod pojedinih digestivnih tegoba, ali nema dovoljno dokaza o jakom laksativnom dejstvu.

– može pomoći kod pojedinih digestivnih tegoba, ali nema dovoljno dokaza o jakom laksativnom dejstvu. Sok od limuna – topao napitak sa vodom može blago stimulisati varenje.

– topao napitak sa vodom može blago stimulisati varenje. Sok od pomorandže – nema izražen efekat; bolja opcija je cela voćka zbog vlakana.

– nema izražen efekat; bolja opcija je cela voćka zbog vlakana. Sok od papaje – cela papaja pomaže varenju, ali sok ima slabiji efekat.

– cela papaja pomaže varenju, ali sok ima slabiji efekat. Sok od grožđa – može biti blagi dodatak, ali bez direktnog laksativnog efekta.

– može biti blagi dodatak, ali bez direktnog laksativnog efekta. Sok od grejpfruta – može uticati na lekove, pa je potreban oprez.

– može uticati na lekove, pa je potreban oprez. Sok od brusnice – dobar za mikrobiom, ali bez dokazanog efekta na zatvor.

Važne napomene

Voćni sokovi sadrže prirodne šećere i kalorije, pa ih treba konzumirati umereno, posebno kod osoba sa dijabetesom.

Takođe, sokovi ne predstavljaju trajno rešenje za hronični zatvor, već mogu služiti kao privremena pomoć.

Ukoliko se jave simptomi poput krvi u stolici, jakih bolova ili gubitka težine, neophodan je pregled lekara.