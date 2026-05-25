Elegantne, mirisne i raskošne, ruže se s razlogom smatraju kraljicama bašte. Njihova lepota, boje i opojan miris čine ih jednim od najomiljenijih cvetova u vrtovima, dvorištima i saksijama.

Tokom proleća i početka leta ruže ulaze u svoju najaktivniju fazu rasta, formiraju pupoljke i pripremaju se za puno cvetanje. Međutim, kako temperature rastu, ključna stvar za njihov zdrav izgled postaje – pravilno zalivanje.

Koliko vode je potrebno ružama?

Količina vode koju ruže zahtevaju zavisi od nekoliko faktora:

starosti biljke

vrste i strukture zemljišta

vremenskih uslova

Mlade, tek posađene ruže imaju slabiji korenov sistem i potrebno im je zalivanje svaka dva do tri dana kako bi se pravilno razvile.

Starije biljke su otpornije i u umerenim uslovima dovoljno ih je zalivati ređe, ali temeljno – otprilike jednom u dve do tri nedelje, uz pojačano zalivanje tokom velikih vrućina.

Važnost tipa zemljišta

Zemljište igra veliku ulogu u zadržavanju vlage.

Glinovito zemljište zadržava više vode, pa zahteva opreznije zalivanje kako ne bi došlo do preteranog zasićenja. Preporučuje se sporo i duboko zalivanje, kako bi voda stigla do korena.

Idealna količina može biti oko 10 do 15 litara po grmu, u zavisnosti od veličine biljke i uslova.

Znakovi nepravilnog zalivanja

Ruže brzo pokazuju kada nešto nije u redu:

previše vode može dovesti do slabih izdanaka i truljenja korena

premalo vode uzrokuje venuće listova i pupoljaka koji se ne otvaraju

Pravilan balans je ključ za zdrav rast i bogato cvetanje.

4 važna pravila za zalivanje ruža

1. Zalivajte ujutru

Jutarnje zalivanje omogućava da višak vode ispari tokom dana, dok listovi ostaju suvi.

2. Ne zalivajte listove

Voda treba da ide direktno na zemlju, jer vlažni listovi povećavaju rizik od gljivičnih oboljenja.

3. Obezbedite dobru drenažu

Kod ruža u saksijama važno je da višak vode može nesmetano da otiče, kako ne bi došlo do zadržavanja vlage.

4. Obratite pažnju na kvalitet vode

Ruže ne podnose previše tvrdu vodu. Idealno je koristiti mešavinu kišnice i vode iz česme, uz blago kiselu pH vrednost.

Pravilnim zalivanjem ruže mogu ostati zdrave, bujne i raskošne tokom cele sezone, nagrađujući pažnju obiljem cvetova i prepoznatljivim mirisom koji krasi svaki vrt.