Plastična i aluminijumska folija decenijama su nezaobilazni deo gotovo svake kuhinje, ali poslednjih godina sve više ljudi okreće se održivijim rešenjima za čuvanje hrane. Među njima se posebno izdvaja višekratna folija od pčelinjeg voska, koja polako osvaja domaćinstva širom sveta.

Ovaj proizvod osmislila je 2008. godine kanadska nutricionistkinja Toni DeRozije, a danas se prodaje u više od 40 zemalja i nalazi na policama više od 1.500 prodavnica. Njena popularnost raste zahvaljujući mogućnosti da smanji upotrebu plastike, ali i da produži svežinu namirnica.

Kako funkcioniše folija od pčelinjeg voska?

Za razliku od klasične plastične folije, koja potpuno zatvara hranu, folija od pčelinjeg voska omogućava namirnicama da prirodno „dišu“. Na taj način stvara se okruženje slično prirodnoj zaštiti koju imaju voće i povrće, što može doprineti dužem očuvanju svežine.

Stručnjaci upozoravaju da se veliki deo hrane baca upravo zbog nepravilnog skladištenja, pa su ovakva rešenja postala sve traženija među potrošačima koji žele manje otpada i dužu trajnost namirnica.

Od čega je napravljena?

Ova fleksibilna folija izrađena je od prirodnih sastojaka – pčelinjeg voska, drvne smole i ulja jojobe, koji su utkani u tkaninu od organskog pamuka i konoplje.

Zahvaljujući toj kombinaciji, lako se oblikuje oko hrane ili posuda. Dovoljno je da je nekoliko sekundi držite rukama kako bi toplota tela aktivirala njenu lepljivost i omogućila dobro prijanjanje.

Može se koristiti za čuvanje voća, povrća, sireva, hleba, sendviča ili za prekrivanje činija i posuda.

Koliko dugo održava hranu svežom?

Proizvođači navode da pojedine namirnice uz ovakav način čuvanja mogu ostati sveže znatno duže nego inače.

Pola limuna može zadržati svežinu i do dve nedelje, dok avokado sporije oksidira i tamni. Sirevi ostaju mekši i manje upijaju mirise iz frižidera, a lisnato povrće i zelena salata mogu ostati hrskavi i do 14 dana.

Hleb takođe duže zadržava svoju teksturu, bez stvaranja viška vlage koja često ubrzava kvarenje.

Jednostavno održavanje i dug vek trajanja

Jedna od najvećih prednosti ove folije jeste mogućnost višekratne upotrebe. Nakon korišćenja dovoljno je oprati je hladnom vodom i blagim sapunom bez alkohola, a zatim ostaviti da se osuši.

Uz pravilno održavanje može trajati duže od godinu dana, što je čini dugoročnom alternativom jednokratnim proizvodima.

Važno je napomenuti da nije predviđena za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici, mašini za sudove niti za direktno izlaganje visokim temperaturama.

Koliko košta i da li se isplati?

Folija od pčelinjeg voska danas je dostupna i na tržištu Srbije i regiona. Pakovanja najčešće sadrže tri lista različitih dimenzija, a cena se kreće oko 2.000 dinara.

Iako je početno ulaganje veće u odnosu na kupovinu obične folije, mnogi korisnici smatraju da se trošak brzo isplati zahvaljujući dugotrajnoj upotrebi i manjoj potrebi za kupovinom jednokratnih proizvoda.

Zbog toga se ova prirodna alternativa sve češće nalazi u kuhinjama onih koji žele manje otpada, ekonomičnije čuvanje hrane i održiviji način života.