Tenzije u rijalitiju dostižu novi vrhunac nakon što je Aneli Ahmić iznela svoje stroge uslove pod kojima Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba, može da viđa njihovu ćerku Noru.

Maja Marinković se oštro usprotivila ideji da se njen partner viđa nasamo sa bivšom, zahtevajući da ide sa njim, ali je naišla na neočekivano hladan odgovor koji ju je potpuno šokirao.

Tokom gostovanja u radio-emisiji „Amnezija”, Aneli Ahmić je jasno stavila do znanja kako će izgledati budući susreti Asmina i njihove ćerke Nore. Ona je naglasila da susretima ne sme prisustvovati niko treći, isključivši time i trenutne partnere.

- Daću mu dete, ali moram biti tu. Samo on i ja, ni Maja, ni moj dečko kao ni Grofica. Ja sam majka tom detetu i ona mora da zna da sam tu”.

Majina burna reakcija i Alibabin „hladan tuš”

Ovaj Anelin zahtev izazvao je pravi haos kod Maje Marinković, kojoj se nimalo nije dopala ideja da Alibaba provodi vreme nasamo sa bivšom partnerkom. Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.



- J***ga, ti znaš da ti i ja nigde ne idemo odvojeno - rekla je Maja.

- To je druga situacija - rekao je Asmin.

Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:

- Šta je druga situacija?”, ali je on odlučio da je iskulira i time joj zapuši usta.

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