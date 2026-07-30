Šarlot Nikols želela je da zapušteno dvorište pretvori u prijatan prostor gde bi njena porodica mogla da provodi vreme tokom toplijih dana. Iako u početku nije imala jasnu predstavu kako bi konačan rezultat trebalo da izgleda, pomoć je pronašla na neočekivanom mestu — uz ChatGPT.

Veštačkoj inteligenciji opisala je svoje želje i dobila predlog koji joj je poslužio kao smernica za ceo projekat. Ideja joj je pomogla da zamisli kako bi prostor mogao da izgleda i koje promene bi bile najvažnije.

Međutim, kada je od profesionalaca za uređenje dvorišta dobila ponudu od 15.000 funti, odnosno oko 17.600 evra, shvatila je da taj iznos ne može da uklopi u svoj budžet. Umesto da odustane od plana, odlučila je da se sama upusti u renoviranje.

Porodični projekat koji je promenio izgled dvorišta

Šarlot je u posao uključila svoje dve ćerke, a njihova ideja bila je jednostavna — napraviti funkcionalan i lep prostor uz što manja ulaganja.

Materijal su uglavnom tražile preko oglasa za polovnu robu, gde su pronašle povoljnije cigle, betonske ploče i druge elemente potrebne za uređenje. Na taj način uspele su da značajno smanje troškove, a istovremeno daju prostoru jedinstven izgled.

Posebno zanimljivo rešenje napravile su od drvenih paleta. Rastavile su ih, sredile i ofarbale, a zatim ih iskoristile da sakriju rezervoar za ulje bez ugrožavanja njegovog pristupa za buduće dopune.

U pomoć je pritekao i Šarlotin brat, koji je pomogao pri težim radovima, poput postavljanja betonskih ploča i pravljenja stabilnih ivica od cigle.

Svaki element napravile sopstvenim rukama

Tokom uređenja Šarlot je sama izrađivala detalje koji su prostoru dali završni izgled. Napravila je žardinjere, organizovala raspored ploča za deo namenjen sedenju i odvojila travnatu površinu pomoću cigli.

Najzahtevniji deo posla bio je pripremanje terena. Nakon ravnanja zemlje postavljen je novi travnjak, a zatim su uređeni završni detalji — ofarbane su ploče i cigle, dodat je beli dekorativni šljunak i posađeno novo cveće i ukrasno rastinje.

Prema njenim rečima, upravo male promene i pažljivo odabrani detalji napravili su najveću razliku i potpuno promenili izgled celog prostora.

Umesto hiljada evra, potrošila samo 580 evra

Konačan račun za čitav projekat iznosio je svega 580 evra. U poređenju sa početnom ponudom od oko 17.600 evra, Šarlot je uspela da uštedi približno 17.000 evra.

Ipak, naglašava da njen cilj nije bio da omalovaži rad profesionalaca, jer razume da stručni rad i materijal imaju svoju cenu. Za nju je najveća vrednost bila u tome što je zajedno sa ćerkama uspela da stvori nešto potpuno novo.

Kako kaže, najveća nagrada nije samo novac koji je ostao ušteđen, već osećaj zadovoljstva kada pogledaju dvorište i znaju da su ga napravile same.

Transformacija privukla veliku pažnju

Kada je objavila snimak promene na TikToku, njen projekat brzo je privukao pažnju velikog broja korisnika. Mnogi su bili iznenađeni koliko se prostor promenio uz relativno mala ulaganja.

Pojedini korisnici istakli su da kreativnost, planiranje i spremnost na rad često mogu da naprave veliku razliku, čak i kada budžet nije veliki.

Jedna korisnica podelila je da je i sama koristila ChatGPT tokom planiranja uređenja svog dvorišta kako bi lakše kontrolisala troškove i ostala u okviru predviđenog budžeta.

Za mnoge koji su videli transformaciju, najlepši deo priče nije samo novi izgled dvorišta, već zajednički trud majke i ćerki koji je običan prostor pretvorio u mesto puno uspomena, piše Lepa@Srećna.