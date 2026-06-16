Među brojnim kućnim trikovima koji se godinama prenose s generacije na generaciju, jedan posebno privlači pažnju – sipanje ulja u toaletnu šolju pre dužeg odsustva iz doma. Mnogi ovaj postupak primenjuju pred odlazak na letovanje, zimovanje ili prilikom zatvaranja vikendice na nekoliko meseci.

Iako na prvi pogled zvuči neobično, ovaj metod ima svoje objašnjenje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da njegova nepravilna primena može doneti više štete nego koristi.

Kako ulje sprečava neprijatne mirise?

Princip je jednostavan. U sifonima toaleta, lavaboa i podnih slivnika nalazi se voda koja predstavlja prirodnu barijeru između prostora za stanovanje i kanalizacionih cevi.

Kada se objekat dugo ne koristi, voda iz sifona postepeno isparava. Tada neprijatni mirisi iz kanalizacije mogu nesmetano da ulaze u prostorije.

Tanak sloj ulja koji pluta na površini vode usporava njeno isparavanje i pomaže da se vodena barijera zadrži duže vreme. Na taj način smanjuje se mogućnost pojave neprijatnih mirisa tokom odsustva vlasnika.

Kada se ovaj trik najčešće koristi?

Sipanje male količine ulja najčešće se primenjuje u:

vikendicama koje su prazne tokom zime

kućama za odmor koje se retko koriste

stanovima koji mesecima stoje prazni

objektima sa povremenim prekidima u snabdevanju vodom

U takvim situacijama cilj je da se očuva nivo vode u sifonima i spreči širenje kanalizacionih gasova.

Gde nastaje problem?

Iako metoda može biti korisna, vodoinstalateri upozoravaju da nije bez rizika.

Najveći problem predstavljaju biljna i jestiva ulja koja se vremenom lepe za unutrašnje zidove cevi. Na njih se zatim hvataju dlake, ostaci sapuna i druge nečistoće, što može dovesti do stvaranja tvrdokornih naslaga.

Vremenom takve naslage mogu izazvati:

usporeno oticanje vode

začepljenja odvoda

skuplje intervencije čišćenja

probleme u radu septičkih jama

Pored toga, masnoće koje završe u kanalizacionom sistemu mogu otežati rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Koliko ulja je previše?

Mnogi prave grešku tako što sipaju velike količine ulja, verujući da će na taj način postići bolji efekat.

Stručnjaci naglašavaju da su za ovu namenu dovoljne veoma male količine.

Ukoliko se metoda primenjuje:

za WC šolju dovoljno je između 30 i 50 mililitara

za lavabo ili podni slivnik dovoljna je jedna supena kašika

Sve preko toga povećava rizik od stvaranja masnih naslaga.

Postoje i bezbednije alternative

Danas postoje znatno efikasnija i sigurnija rešenja za sprečavanje neprijatnih mirisa tokom dužeg odsustva.

Kao alternativa mogu se koristiti:

specijalni gelovi za odvode

tablete za održavanje svežine sanitarija

silikonska i mineralna ulja namenjena za ovu svrhu

zaštitni čepovi i poklopci za slivnike

Najjednostavnije rešenje i dalje ostaje povremeno puštanje vode kroz sistem kako bi se sifoni dopunili i zadržali svoju funkciju.

Da li treba sipati ulje u WC šolju?

Ovaj trik može biti koristan u objektima koji se mesecima ne koriste, poput vikendica i kuća za odmor. Međutim, u stanovima i kućama koje su stalno priključene na vodovod i redovno se koriste, za njim uglavnom nema potrebe.

Ako se ipak odlučite za ovu metodu, stručnjaci savetuju da koristite minimalne količine i, kada je moguće, birate mineralna ili silikonska ulja umesto jestivih biljnih ulja, kako biste smanjili rizik od oštećenja instalacija.