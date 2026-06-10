Otvarate frižider i umesto svežine dočeka vas neprijatan miris? Ovo je čest problem, čak i kada se frižider redovno čisti i hrana pravilno skladišti.

Dovoljno je da nekoliko različitih namirnica stoji zajedno nekoliko dana da se njihovi mirisi pomešaju i stvore neprijatnu aromu koja se teško uklanja.

Zašto nastaju neprijatni mirisi u frižideru?

Neprijatan miris se ne javlja samo kada se hrana pokvari. Frižider je zatvoren prostor u kojem se stalno čuvaju različite namirnice koje oslobađaju sopstvene mirise.

Kada se oni pomešaju, nastaje intenzivan i neprijatan miris čak i ako je hrana i dalje bezbedna za upotrebu.

Dodatni problem je vlaga. Kondenzacija u frižideru stvara uslove pogodne za razvoj bakterija i plesni, što dodatno pojačava neprijatne mirise.

Namirnice koje najčešće izazivaju mirise

Posebno su problematične namirnice jakog mirisa, kao što su:

luk i beli luk

riba i morski plodovi

zreli sirevi

kuvana i ostatak hrane

Čak i kada su upakovane, njihovi mirisi mogu da se šire kroz frižider.

Trik sa kredom – jednostavno rešenje iz domaćinstva

Iako se najčešće koristi u školama, obična kreda može pomoći i u domaćinstvu.

Zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi, kreda ima sposobnost da upija vlagu iz vazduha, što je ključni faktor u stvaranju neprijatnih mirisa.

Kada se stavi u frižider, ona pomaže da se smanji vlažnost i time uslovi pogodni za razvoj bakterija i plesni.

Kako se koristi kreda u frižideru?

Postupak je vrlo jednostavan:

Uzmite običnu belu kredu (bez boja i mirisa) Stavite je na tanjirić ili u malu posudu Ostavite je u frižideru nekoliko dana Zamenite je novom kada se zasiti vlagom

Za bolji efekat, može se staviti u donju policu ili fioku za povrće.

Dodatna korist za voće i povrće

Smanjenje vlage može pomoći i u očuvanju svežine određenih namirnica, posebno voća i povrća koje je osetljivo na vlagu.

Zbog toga se ovaj trik često koristi kao dopuna redovnom čišćenju frižidera.

Obična kreda ne može zameniti temeljno čišćenje frižidera, ali može biti jednostavan i jeftin način da se smanji neprijatan miris i višak vlage.

U kombinaciji sa redovnim održavanjem, pomaže da frižider duže ostane svež i prijatnog mirisa.