Iako većina ljudi lovorov list povezuje isključivo sa kuvanjem, poslednjih godina sve češće se koristi i u drugim delovima doma. Osim u kuhinji, mnogi ga danas stavljaju pored ulaznih vrata, u ormare, fioke i ostave kako bi osvežili prostor na prirodan način.

Ova aromatična biljka vekovima je prisutna u domaćinstvima, a odavno je prevazišla ulogu običnog začina. Sve više ljudi koristi sušene listove lovora kao jednostavno i jeftino rešenje za održavanje prijatnog mirisa u domu.

Zašto ljudi stavljaju lovor kod ulaznih vrata?

Reč je o praktičnom triku koji ne zahteva gotovo nikakvo ulaganje. Lovor se tradicionalno koristi za neutralisanje neprijatnih mirisa, zbog čega mnogi biraju njega umesto komercijalnih osveživača vazduha.

U pojedinim kulturama lovor ima i simbolično značenje. Veruje se da predstavlja zaštitu doma, napredak i sreću, pa nije neobično da ga ljudi ostavljaju pored praga ili iza ulaznih vrata. Iako za takva verovanja ne postoje naučni dokazi, običaj je opstao do danas.

Koristan i u ormarima

Praktična vrednost lovora krije se u njegovim eteričnim uljima koja postepeno isparavaju i doprinose osećaju svežine u prostoru.

Zbog toga se često stavlja u ukrasne posude, na police, ali i u male pamučne ili lanene kesice koje se odlažu među garderobu, peškire i posteljinu.

Ista metoda koristi se i u kuhinjskim ormarićima, ostavama i drugim zatvorenim prostorima gde se mirisi lako zadržavaju.

Kako ga pravilno koristiti?

Za najbolji efekat preporučuje se upotreba celih i dobro osušenih listova.

Pošto vremenom gube intenzitet mirisa, savetuje se da se menjaju na svakih 15 do 20 dana, bez obzira da li se nalaze u ormaru, fioci ili iza ulaznih vrata.

Popularnost ovog jednostavnog trika leži upravo u njegovoj dostupnosti. Lovor je lako pronaći, veoma jeftin i odmah spreman za upotrebu, zbog čega i dalje važi za jedan od najpoznatijih kućnih saveta za održavanje svežine u domu.