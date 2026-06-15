Poznati niški muzičar i tatu majstor, B. Ž. (51), uhapšen je u velikoj akciji niške policije, zajedno sa još dvojicom osumnjičenih, M. J. (38) i M. I. (22), zbog sumnje da su trgovali narkoticima.

Kako je nezvanično potvrđeno, policija je u stanu poznatog klavijaturiste i tatu majstora iz Niša pronašla više od pola kilograma kokaina, čija vrednost na tržištu dostiže 50.000 evra.

B. Ž., M. J. i M. I. uhapšeni su 13. juna, a Policijska uprava Niš se tada oglasila saopštenjem.

– Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, uhapsili su tri osobe iz Niša: B. Ž. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, M. J. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i M. I. (2004), osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga – navedeno je u saopštenju.

Pretresom stana i drugih prostorija koje B. Ž. koristi pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama marihuane, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra, kao i tri putnička vozila i tri motocikla.

Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram marihuane, revolver, tri pištolja, jedna automatska puška sa dva okvira i 227 komada municije.

Policija je prethodno zatekla B. Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama marihuane.

– Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu – saopšteno je iz policije.

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