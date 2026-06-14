Kaže da su mnogi u ovoj zemlji spremni da šutiraju onog ko leži na zemlji, a nemaju hrabrosti da bilo šta u lice kažu.

- Mislili su posle 15. marta da mogu da rade šta hoće. Tada je 120 domaćina sprečilo veliki sukob, veliki. Svima su oštećeni traktori... Nikada odštetu nisu dobili, niko nije uhapšen. Što su tim ljudima uništeni traktori? Šta su oni imali pravo na traktore i bajkere, a oni drugi nemaju. Sada vide da neki imaju i više bajkera, i da pobeđuju na svim izborima - istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da nema nikakav strah od izborne noći.

- Važni su samo izbori i rezultat. Znaju oni i to, volja naroda je neupitno drugačija nego pre godinu dana. Nama nije lako, ali za njih je mnogo teže. Situacija se psihološki okrenula, i ljudi počinju da vide kakve su bile laži. I na kraju ljudi razmišljaju o svojoj deci i budućnosti, i o sebi, i hoće da imaju nastavak normalnog života. Neće da imaju nešto neizvesno, bez politike, plana i programa. Oni i danas najavljuju samo nasilje, ništa drugo nemaju. Kakav revanšizam? Koji od opozicionih lidera je bio uhapšen? A revanšizam je kada neko ne postavi krvavu šaku na Instagramu? To znači onda da će da uvode Pola Pota i Pnom Pen. Video sam da je Ješić rekao da treba sravnici Arenu, televiziju. A zašto Arenu, kada je jedan od najboljih kanala, ponos Srbije. Šta mu je zasmetala Arena, nikada se nisu politikom bavili? Majko rođena, jesu li oni normalni, pa posao komentatora je da ne navija, već objektivno prenosi utakmicu. Ne sme da navija ni za ni protiv. Zato ćete da sravnite sa zemljom divne profesionalce i mlade ljude? Bukvalno su svojim znanjem razbili sve, vi u regionu nemate prenos utakmica NBA na takvom nivou - kazao je on.