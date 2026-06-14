Ribari su na Dunavu uhvatili džinovskog soma dugog 280 centimetara.

Reč je o jednom od većih primeraka zabeleženih u poslednjim godinama u ovom delu reke, a prema procenama riba je teška ok 150 kilograma.

Ljuta borba sa somom trajala je neko vreme. Ribari svedoče da je som povukao gotovo celu strunu sa mašinice, što je ozbiljno testiralo i opremu i iskustvo učesnika u ribolovu.

Poznato je, inače, da evropski somovi dužine između 250 i 260 centimetara mogu biti teški između 110 i 135 kilograma i stari više od 35 godina, što sugeriše da je ovaj ulov verovatno još stariji i teži od proseka.

Stručnjaci navode da ovako veliki primerci predstavljaju retkost i da su jedan od najimpresivnijih ulova na bugarskom delu Dunava poslednjih godina. Ribari, koji su bili zapanjeni ulovom, kažu da ovakav ulov nisu očekivali, kao i da u životu nisu upecali ništa slično.