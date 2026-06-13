Bez obzira na to koliko redovno čistimo kupatilo ili kuhinju, fuge između pločica vremenom postaju tamne i prljave. Na njima se nakupljaju nečistoće, masnoća i buđ, što može narušiti izgled i najurednijeg prostora.

Dobra vest je da se fuge mogu očistiti jednostavno, bez jakih hemikalija i skupih sredstava – uz samo dva lako dostupna sastojka.

Prirodna kombinacija koja uklanja prljavštinu i buđ

Soda bikarbona i hidrogen peroksid zajedno formiraju pastu koja efikasno uklanja mrlje i naslage sa fuga. Ova kombinacija deluje kao blagi abraziv, dok hidrogen ima antibakterijsko i izbeljujuće dejstvo.

Soda bikarbona pomaže u razgradnji prljavštine, dok hidrogen peroksid doprinosi uklanjanju buđi i vraćanju prvobitne boje fuga.

Kako napraviti sredstvo za čišćenje fuga

Za pripremu paste potrebno je pomešati sodu bikarbonu sa malom količinom hidrogen peroksida dok se ne dobije gusta smesa.

Dobijenu pastu nanesite direktno na fuge i ostavite da deluje oko 10 minuta.

Nakon toga, upotrebite staru četkicu za zube i temeljno istrljajte površinu. Na kraju isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom.

Redovnom primenom ovog postupka fuge mogu ostati čiste, svetle i bez tragova buđi.