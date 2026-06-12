Soda bikarbona već decenijama ima važno mesto u domaćinstvima zahvaljujući brojnim praktičnim primenama. Jedan od manje poznatih trikova jeste njena upotreba u zamrzivaču, gde može pomoći u neutralisanju neprijatnih mirisa koji nastaju usled skladištenja različitih namirnica.

Na ovaj način zamrzivač može ostati svežiji, dok se mirisi teže prenose sa jedne vrste hrane na drugu.

Zašto nastaju neprijatni mirisi u zamrzivaču?

Vremenom se mirisi i ukusi različitih namirnica mogu pomešati, naročito ako hrana nije adekvatno upakovana. Osetljive namirnice poput ribe, mesa ili voća mogu lako preneti svoj miris na druge proizvode.

Neprijatni mirisi mogu nastati i zbog ostataka hrane, vlage i čestog otvaranja vrata zamrzivača, što utiče na ukupnu svežinu unutrašnjeg prostora.

Kako soda bikarbona deluje?

Soda bikarbona je poznata po sposobnosti da upija i neutrališe neprijatne mirise, za razliku od proizvoda koji ih samo maskiraju jakim mirisima.

Za ovaj jednostavan trik dovoljno je da se u zamrzivač postavi otvorena posuda sa 50 do 100 grama sode bikarbone.

Za bolje rezultate preporučuje se mala otvorena posuda ili kutija, po mogućstvu prekrivena gazom ili poklopcem sa otvorima kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. Soda bikarbona se menja na svakih jedan do dva meseca kako bi zadržala svoju efikasnost.

Dodatna pomoć tokom leta

Tokom toplijih meseci zamrzivač se češće otvara, a visoke temperature mogu doprineti stvaranju vlage i jačanju neprijatnih mirisa. Zato se ovaj trik posebno često koristi u letnjem periodu.

Iako soda bikarbona ne može da zameni redovno čišćenje i pravilno pakovanje hrane, može pomoći da unutrašnjost uređaja duže ostane sveža i prijatna.

Ovo je jednostavno, jeftino i lako dostupno rešenje koje se može koristiti tokom cele godine, posebno kada su temperature visoke.