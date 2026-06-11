Tokom letnjih vrućina mnogi traže načine da rashlade stan bez kupovine i korišćenja klima-uređaja. Iako klimatizacija predstavlja najefikasnije rešenje, zbog troškova instalacije i veće potrošnje električne energije nije dostupna ili prihvatljiva svima.

Zbog toga se sve više ljudi okreće jednostavnim kućnim trikovima koji mogu pomoći da se temperatura u prostoru lakše podnese. Iako ne mogu da zamene klima-uređaj, ove metode mogu doprineti prijatnijoj atmosferi u domu tokom najtoplijih dana.

Flaša vode kao saveznik protiv vrućine

Jedan od trikova koji se godinama koristi u mediteranskim zemljama jeste postavljanje flaše sa vodom na prozorsku dasku ili u blizinu prozora.

Voda ima sposobnost da sporije prima i otpušta toplotu od mnogih drugih materijala, zbog čega može doprineti sporijem zagrevanju prostora. Iako efekat nije dramatičan, u kombinaciji sa drugim metodama može pomoći da temperatura u stanu bude stabilnija tokom dana.

Provetravanje u pravo vreme

Mnogi greše tako što tokom najtoplijeg dela dana drže otvorene prozore, čime zapravo puštaju vreo vazduh u prostoriju.

Stručnjaci preporučuju da se stan provetrava rano ujutru i kasno uveče, kada su spoljne temperature najniže. Tokom dana prozore bi trebalo držati zatvorenim, posebno ako su izloženi direktnom suncu.

Na taj način zadržava se hladniji vazduh koji je ušao tokom noći i jutra.

Vlažni peškiri mogu doneti osveženje

Još jedan popularan trik jeste postavljanje vlažnih peškira ili čaršava u blizini otvorenog prozora.

Kako voda isparava, stvara se osećaj svežine, posebno ako postoji blaga cirkulacija vazduha. Ova metoda se često koristi u zemljama sa toplom klimom kao jednostavan način da se ublaži osećaj sparine.

Zamračivanje je ključ za hladniji dom

Veliki deo toplote u stan ulazi upravo kroz prozore. Zato stručnjaci savetuju korišćenje roletni, žaluzina ili svetlih zavesa koje reflektuju deo sunčevih zraka.

Posebno je važno držati prozore zamračenim tokom perioda kada je sunce najjače, odnosno od kasnog jutra do ranih večernjih sati.

Ova jednostavna navika može značajno smanjiti zagrevanje prostorije i učiniti boravak u domu prijatnijim.

Kombinacija metoda daje najbolje rezultate

Nijedan od ovih trikova ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, ali njihova kombinacija može napraviti primetnu razliku.

Pravilno provetravanje, zaštita od sunca, korišćenje vode i vlažnih tkanina predstavljaju jednostavna i jeftina rešenja koja mogu pomoći da se lakše podnesu letnje temperature i poboljša komfor u domu bez velikih ulaganja.