Mnogi tek sada saznaju da boja flaše piva nije izabrana samo zbog izgleda ili brendinga.

Iza braon i zelenog stakla pivske flaše krije se veoma važna funkcija — ono zapravo štiti ukus piva.

Većina nas je bezbroj puta uzela flašu piva iz frižidera, a da nikada nije razmišljala zašto je staklo tamno. Međutim, nijansa flaše može značajno uticati na kvalitet samog pića.

Razlog leži u tome kako pivo reaguje na svetlost. Hmelj, sastojak koji pivu daje prepoznatljiv ukus i aromu, veoma je osetljiv na UV i plavu svetlost. Kada je previše izloženo svetlu, dolazi do hemijske reakcije koja menja sastav piva i stvara neprijatan miris i ukus koji mnogi opisuju kao „pokvaren“ ili „skank“ miris.

Rowland King, direktor kompanije za proizvodnju staklenih flaša Quality Bottles, objasnio je:

„Ljudi se često iznenade kada saznaju da nešto tako jednostavno kao svetlost može toliko da utiče na ukus piva. Ne radi se o tome da se pivo pokvarilo u klasičnom smislu, već o hemijskoj reakciji koja može veoma brzo da se dogodi ako se pivo čuva u lošim uslovima.“

Zbog toga se većina piva prodaje u tamnim flašama, naročito braon, koje najbolje blokiraju štetne zrake. Zelene flaše pružaju određenu zaštitu, ali znatno slabiju, dok je providno staklo gotovo potpuno neefikasno kada je zaštita ukusa u pitanju.

„Što je staklo tamnije, zaštita je bolja. Braon flaše posebno efikasno filtriraju svetlost koja izaziva promene ukusa, zbog čega su postale standard u industriji“, dodao je King.

Ipak, neka piva se i dalje prodaju u providnim ili svetlijim flašama, uglavnom zato što izgledaju privlačnije na policama i omogućavaju kupcima da vide boju pića.

Ali to često zahteva dodatne mere zaštite.

„Kada koriste svetlije flaše, pivare moraju da prilagode recepturu ili da obezbede strože uslove skladištenja kako bi smanjile izlaganje svetlosti. To je drugačiji pristup, ali nosi određene kompromise“, objasnio je King.

To je i razlog zbog kojeg isto pivo ponekad može imati drugačiji ukus — zavisno od toga gde i kako je bilo skladišteno.

Flaša ostavljena na direktnom suncu, bilo u izlogu prodavnice ili tokom letnjeg roštilja, mnogo će brže razviti neprijatne arome nego ona koja se čuva na hladnom i tamnom mestu.

„To je jedan od onih malih detalja koji prave veliku razliku. Kada ljudi jednom saznaju za to, počnu mnogo više da obraćaju pažnju na ambalažu i način čuvanja pića“, zaključio je King.

Iako deluje kao nevažan detalj, boja flaše zapravo tiho čuva ukus vašeg omiljenog piva, piše Express.