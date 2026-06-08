Tokom letnjih vrućina mnogi klima-uređaj podešavaju na veoma niske temperature kako bi što brže rashladili prostor. Međutim, stručnjaci upozoravaju da velika razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature može imati negativne posledice po zdravlje.

Mnogi ljudi uključuju klimu na svega 20 stepeni, iako je napolju temperatura često i do 15 ili 20 stepeni viša. Lekari savetuju da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude veća od osam stepeni.

Ipak, kada ni večernje temperature ne donose olakšanje, postavlja se pitanje kako rashladiti stan, a da se ne probudite ukočeni i sa zdravstvenim tegobama.

Klimu isključite pre odlaska na spavanje

Doktorka Biserka Obradović ističe da klima-uređaj ne bi trebalo da radi tokom cele noći u prostoriji u kojoj spavate.

– Ne bi trebalo da spavamo sa uključenom klimom ako se uređaj nalazi u spavaćoj sobi. Potrebno je prethodno rashladiti prostoriju, a zatim isključiti uređaj pre odlaska na spavanje – objasnila je.

Prema njenim rečima, prihvatljivo je da klima radi u drugoj prostoriji, jer će se hladniji vazduh prirodno širiti i ka spavaćoj sobi.

– Ako zaspimo dok klima radi direktno u prostoriji, može doći do prehlade, ukočenosti mišića i drugih tegoba. Posebno treba voditi računa kada su u pitanju deca, starije osobe i hronični bolesnici – upozorava doktorka.

Redovno čišćenje klime je obavezno

Jedna od najčešćih grešaka jeste zanemarivanje održavanja klima-uređaja. Stručnjaci naglašavaju da se u nečistim filterima mogu razviti bakterije i mikroorganizmi koji predstavljaju rizik po zdravlje.

– Klima-uređaj mora redovno da se čisti jer se na njemu mogu nakupiti bakterije koje mogu izazvati respiratorne probleme, pa čak i upalu pluća. Takođe, temperatura u prostoriji ne bi trebalo da bude preniska, niti da postoji velika razlika u odnosu na spoljašnju temperaturu – navodi doktorka Obradović.

Dodaje da prekomerno rashlađivanje prostorija, posebno na temperature niže od 20 stepeni, može dovesti do ukočenosti mišića, upala i drugih zdravstvenih problema.

Kako pravilno rashladiti stan tokom leta?

Da bi temperatura u domu ostala prijatna tokom dana, preporučuje se da prostorije provetrite rano ujutru, kada je vazduh najhladniji.

Nakon toga prozore treba držati zatvorenim tokom najtoplijeg dela dana, dok klima-uređaj treba koristiti umereno.

Stručnjaci preporučuju da temperatura u stanu tokom dana ne bude niža od 22 stepena, a da se prostorije ponovo rashlade pred spavanje, nakon čega bi klima trebalo da bude isključena.