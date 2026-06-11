Zapušen odvod u kupatilu često deluje kao bezazlen problem koji može da sačeka. Međutim, kada voda počne da se zadržava, a neprijatni zvuci dopiru iz cevi, situacija vrlo brzo može da preraste u ozbiljan kvar.

Upravo to dogodilo se jednom muškarcu koji je svoje iskustvo podelio na internetu. Sve je počelo kada je primetio da voda iz kade sve sporije otiče, uz karakteristično „klokotanje“ iz odvoda. Posle svakog tuširanja nivo vode se podizao gotovo do članaka, što je ukazivalo na ozbiljno zapušenje u cevima.

Soda bikarbona i sirće nisu pomogli

Kao i mnogi pre njega, najpre je pokušao da problem reši uz pomoć popularnih kućnih metoda. U odvod je sipao sodu bikarbonu, zatim sirće i na kraju vrelu vodu. Iako je hemijska reakcija bila vidljiva, voda je nastavila da se zadržava.

Naredni korak bilo je korišćenje vakuum pumpe. Međutim, ni taj pokušaj nije doneo željeni rezultat. Posle nekoliko pokušaja voda je i dalje sporo oticala, dok je sadržaj iz odvoda počeo da prska po kupatilu.

Tek kada je pravilno primenio tehniku korišćenja vakuum pumpe — zatvorivši prelivni otvor i obezbedivši dovoljan nivo vode u kadi kako bi se stvorio potreban pritisak — pojavili su se prvi znaci poboljšanja. Iz odvoda su počele da izlaze naslage prljavštine, ali problem još nije bio potpuno otklonjen.

Problem se proširio na celo domaćinstvo

Situacija je ubrzo postala još ozbiljnija. Osim kade, neprijatni zvuci počeli su da se čuju i iz sudopere i WC šolje, što je ukazivalo na moguće zapušenje dublje u instalacijama.

Posle dodatnih pokušaja čišćenja i konsultacija sa iskusnijim majstorima, odlučio je da pozove hitnu službu za odgušenje odvoda, jer je delovalo da problem prevazilazi mogućnosti kućne popravke.

Neočekivan rasplet

Ipak, baš u trenutku kada je trebalo da zakaže intervenciju, dogodio se potpuni preokret. Voda je iznenada počela normalno da otiče, a odvod se u potpunosti pročistio.

Kako je kasnije objasnio, kombinacija pravilnog korišćenja vakuum pumpe i sredstva za čišćenje cevi na kraju je dala rezultat. Iako je problem rešen bez dolaska majstora, iskustvo mu je pokazalo koliko naizgled bezazleno zapušenje može da preraste u ozbiljan problem ukoliko se ne reaguje na vreme.