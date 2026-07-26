Primorski gradić Sidi Bou Said u Tunisu, poznat po svojim prepoznatljivim plavo-belim kućama, zvanično je upisan na UNESCO Listu svetske baštine, saopštila je ova organizacija u subotu.

„Novo mesto upisano na UNESCO Listu svetske baštine: selo Sidi Bou Saïd“, objavio je UNESCO na društvenim mrežama nakon sastanka Komiteta za svetsku baštinu.

Sidi Bou Said jedna je od najposećenijih turističkih destinacija u Tunisu. Posetioce privlače njegove uske kaldrmisane ulice, bele fasade sa plavim detaljima i raskošne bugenvilije koje cvetaju širom mesta. Ipak, njegov jedinstveni izgled našao se pod pretnjom nakon obilnih padavina tokom prošle zime.

Ministarstvo kulture Tunisa pozdravilo je odluku UNESCO-a, ističući da ona potvrđuje „izuzetnu univerzalnu vrednost Sidi Bou Saida kao prostora kulturne, duhovne i umetničke inspiracije“.

Naselje je nastalo u 18. veku oko svetilišta sufijskog učitelja Sidi Bou Saida, po kojem je i dobilo ime. Tokom vekova postalo je simbol tuniske arhitekture i jedno od najprepoznatljivijih mesta u zemlji.

Ipak, ovo istorijsko mesto suočava se sa brojnim izazovima, među kojima su pritisak urbanizacije, sve intenzivnije korišćenje zemljišta i potreba za obnovom starih građevina.

Početkom januara Sidi Bou Said pogodile su najobilnije kiše u gotovo sedam decenija. Bujice blata slivale su se uskim ulicama, oštetile fasade brojnih kuća i izazvale veliku materijalnu štetu, piše Newarab.