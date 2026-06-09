Odmor sa pravim ljudima može se pretvoriti u uspomenu koja će se prepričavati godinama.

Neki znakovi jednostavno znaju kako da podignu atmosferu, pronađu najbolji bar na plaži, nagovore ekipu na spontano putovanje i nasmeju sve čak i kada planovi krenu po zlu.

Prema astrologiji, ova tri znaka se posebno ističu kao društvo koje letovanja i putovanja čine zabavnijim.

Strelac

Strelčevi su rođeni za putovanja, avanture i spontane odluke. Na odmoru retko žele da provedu ceo dan na istom mestu jer uvek traže novu plažu, skriveni restoran, lokalni festival ili izlet na koji se niko drugi nije setio.

Odmor sa njima nikada nije dosadan jer imaju zaraznu energiju i sposobnost da čak i najobičniji dan pretvore u priču za pamćenje.

Lav

Lavovi vole dobru atmosferu i obično su ti koji okupljaju ekipu. Na letnjem odmoru će predložiti izlazak, izabrati najlepše mesto za večeru, nagovoriti sve da se fotografišu i pobrinuti se da niko ne sedi sa strane.

Njihovo samopouzdanje i toplina čine ih ljudima sa kojima se drugi lakše opuštaju. Gde god se pojave, brzo postaju centar zbivanja, piše Index.hr.

Blizanci

Blizanci su idealni saputnici za one koji vole smeh, razgovor i nepredvidive planove. Znaju da se prilagode svakoj situaciji, lako upoznaju nove ljude i uvek imaju neku ideju za nastavak večeri.

Kod njih nema neprijatne tišine niti monotonije jer će uvek imati neku ideju, razlog za šalu ili razlog da pokrenu ekipu.