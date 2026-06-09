U lažnoj državi Kosovo politička kriza se nastavlja, pa se već nakon upravo održanih izbora govori o mogućnosti novog izlaska građana na birališta.

Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija ponovo je osvojio najveći broj glasova na vanrednim parlamentarnim izborima održanim u nedelju, 7. juna, ali nedovoljno da samostalno formira vlast. Zbog toga se sve više pominje scenario koji je već viđen prošle godine – novi izbori.

Koalicija nevladinih organizacija „Demokratija na delu“ upozorila je da bi, ukoliko institucije ne budu formirane do oktobra, mogli da budu raspisani novi vanredni izbori, najverovatnije već u decembru.

Podsetimo, ovo su bili treći parlamentarni izbori u lažnoj državi održani za manje od 16 meseci. Prema preliminarnim rezultatima, Samoopredeljenje je osvojilo oko 43 odsto glasova, što nije dovoljno za samostalno formiranje vlasti.

Slična situacija dogodila se i nakon izbora održanih u decembru prošle godine. I tada je Samoopredeljenje osvojilo najviše glasova, a Aljbin Kurti dobio treći „premijerski“ mandat, ali pošto u predviđenom roku nije izabran „predsednik“ lažne države, ponovo su raspisani izbori.

Politička kriza u Prištini traje još od februarskih izbora prošle godine, kada je Samoopredeljenje takođe osvojilo najviše glasova, ali je usledio niz neuspelih pokušaja formiranja vlade i skupštine privremenih institucija.

Iako je Kurti ponovo osvojio najviše glasova, njegova stranka beleži pad podrške u odnosu na decembarske izbore, kada je osvojila čak 51 odsto glasova. Tada su ključnu ulogu u korist Samoopredeljenja imali glasovi Albanaca iz dijaspore.