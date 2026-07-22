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Ovo se više ne prašta na plažama: Uključeni i komunalci!
Praksa ostavljanja peškira i opreme na plažama kako bi se „sačuvalo“ mesto sve češće izaziva nezadovoljstvo među kupačima. U jednoj hrvatskoj opštini odlučili su da reaguju i uklone predmete ostavljene bez prisustva vlasnika, što je naišlo na uglavnom pozitivne reakcije javnosti.
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