Tokom letnje sezone, kada se veliki broj turista uputi ka hrvatskoj obali, pronalaženje slobodnog mesta na plaži često postaje pravi izazov. Zbog toga pojedini posetioci pokušavaju da unapred obezbede poziciju uz more tako što rano ostavljaju peškire, prostirke, stolice, ležaljke i drugu opremu.

Takav način zauzimanja prostora na javnim plažama već godinama izaziva rasprave među kupačima. Dok jedni smatraju da je to praktičan način da sačuvaju mesto, drugi ocenjuju da se time nepravedno prisvaja deo obale koji bi trebalo da bude dostupan svima.

Zbog sve češćih pritužbi, pojedine lokalne samouprave na hrvatskom primorju počele su da sprovode akcije uklanjanja predmeta ostavljenih radi rezervacije mesta.

Jedna od takvih akcija sprovedena je u Opštini Sveti Filip i Jakov, gde su komunalni radnici tokom jutarnjih sati uklanjali stvari koje su bile ostavljene na plaži bez prisustva kupača.

Iz opštine su saopštili da se radi o prikupljanju predmeta koji su ostavljeni sa namerom da se unapred zauzme prostor na plaži, kao i da će se ovakve aktivnosti nastaviti i u narednom periodu.

Fotografije objavljene uz obaveštenje prikazuju prikolicu kamioneta napunjenu različitim predmetima koji su uklonjeni sa plažnih površina.

Odluka lokalnih vlasti izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama, a veliki broj građana izrazio je podršku ovakvom potezu. Mnogi su naveli da bi slične kontrole trebalo češće sprovoditi i na drugim delovima obale.

Među komentarima su se najčešće pojavljivale poruke podrške, uz ocene da je vreme da se uvede više reda na plažama. Pojedini korisnici smatraju da bi, osim uklanjanja stvari, trebalo uvesti i dodatne kazne za one koji uporno zauzimaju javni prostor.

Građani koji podržavaju ovu meru ističu da plaže pripadaju svim posetiocima i da niko ne bi trebalo da ih rezerviše satima unapred ostavljanjem ličnih stvari, posebno tokom perioda najveće gužve.

Akcija u Svetom Filipu i Jakovu tako je ponovo otvorila pitanje pravila korišćenja javnih plaža tokom turističke sezone i potrebe da se pronađe ravnoteža između navika pojedinaca i prava svih kupača, piše Tportal