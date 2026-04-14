Zamislite situaciju: ulazite u prostoriju, šef već sedi za stolom, a ispred vas je deset različitih mesta. Deluje kao sitnica, ali izbor stolice može mnogo da otkrije o vašem karakteru, samopouzdanju i odnosu prema autoritetu. Ne birate mesto slučajno. Pogledajte sliku i odlučite – gde biste seli?
Značenje vašeg izbora:
Stolica 1
Ne volite direktan pritisak, ali želite da budete blizu dešavanja. Diskretni ste, ali pažljivo pratite sve.
Stolica 2
Diplomata ste. Umete da komunicirate i balansirate između autoriteta i ostatka tima.
Stolica 3
Praktični ste i fokusirani na posao. Ne tražite pažnju, ali radite efikasno i pouzdano.
Stolica 4
Ne volite da budete u centru, ali želite pregled situacije. Vi ste tihi analitičar.
Stolica 5
Volite sigurnost i distancu. Ne žurite u konflikt, već birate mirniji pristup.
Stolica 6
Oprezni ste i držite distancu od autoriteta. Radije posmatrate nego da se uključite.
Stolica 7
Ne volite pritisak i autoritet vam nije prijatan. Birate mesto gde ste „van radara“.
Stolica 8
Samouvereni ste, ali ne agresivni. Imate stav i ne bežite od odgovornosti.
Stolica 9
Najdominantniji izbor. Volite direktan kontakt sa šefom, sigurni ste u sebe i često preuzimate kontrolu.
Što ste bliže šefu – to ste direktniji, ambiciozniji i spremniji na izazove.
Što ste dalje – to više cenite sigurnost, mir i posmatranje.
