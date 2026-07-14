Prema njihovim tumačenjima, kombinacija retrogradnog Merkura u Lavu i napetog aspekta sa Uranom mogla bi da podstakne nesporazume, impulsivne reakcije i emotivne preokrete.

U astrologiji se retrogradni Merkur često povezuje sa problemima u komunikaciji, vraćanjem ljudi iz prošlosti i otvaranjem starih tema. Kada se tome pridruži Uran, planeta iznenadnih promena, mnogi veruju da emocije mogu postati još burnije.

Naravno, ne postoji naučni dokaz da položaj planeta izaziva raskide ili određene događaje, pa ova tumačenja treba posmatrati kao deo astrološke tradicije i zabave.

Kako bi, prema astrolozima, ovaj dan mogao da utiče na vaš znak?

Ovan – Pazite da ne reagujete impulsivno. Stare ljubavi mogu se neočekivano javiti.

Bik – Jedan ste od znakova koji bi mogli najjače da osete ovu energiju. Razgovori o zajedničkoj budućnosti mogu biti posebno emotivni.

Blizanci – Nesporazumi i pogrešno protumačene poruke mogu stvoriti nepotrebnu tenziju.

Rak – Bićete osetljiviji nego inače. Iskren razgovor može rešiti mnogo toga ako ne reagujete naglo.

Lav – Pošto se retrogradni Merkur nalazi u vašem znaku, astrolozi savetuju da velike ljubavne odluke ipak odložite za kasnije.

Devica – Nemojte analizirati svaku partnerovu reč. Neki problemi možda postoje samo u vašim mislima.

Vaga – Moguće je mešanje porodice ili prijatelja u vaš odnos, kao i kontakt sa osobom iz prošlosti.

Škorpija – Tvrdoglavost bi mogla biti najveći izazov. Pokušajte da saslušate drugu stranu.

Strelac – Različita očekivanja mogu izazvati rasprave, naročito oko zajedničkih planova ili putovanja.

Jarac – Pitanje poverenja dolazi u prvi plan. Iskren razgovor može promeniti mnogo toga.

Vodolija – Veze koje već duže prolaze kroz krizu mogle bi da dođu do prelomnog trenutka.

Ribe – Intuicija će biti pojačana, ali astrolozi savetuju da ne donosite zaključke samo na osnovu osećaja.

Šta astrolozi savetuju?

Prema astrološkim tumačenjima, 15. jul nije dan za ultimatume, burne raskide ili odluke donete u naletu besa. Umesto toga, preporučuje se strpljenje, otvoren razgovor i odlaganje velikih odluka dok se komunikacija ne smiri.

Za neke bi ovaj period mogao da donese iskrenije odnose i razrešenje starih problema, dok bi drugi mogli shvatiti da je vreme za promene. Bez obzira na astrološka predviđanja, način na koji ćete reagovati u izazovnim situacijama i dalje ostaje u vašim rukama.