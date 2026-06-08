Ništa ne može da pokvari večeru u dobrom restoranu kao prizor miševa koji trče po podu.

Upravo to se dogodilo u restoranu slavnog kuvara Gordona Remzija u Ričmondu. Gost restorana he situaciju snimio i objavio na TikToku, a video je ubrzo postao viralan.

Video prikazuje restoran Gordna Remzija u Ričmondu u Kanadi. Dva miša jure između stolova dok ih zaposleni posmatraju i čekaju pomoć kako bi rešili problem.

„Imate dva“, rekao je glas dok se drugi uključio, „Uživajte u besplatnom obroku, momci“, insinuirajući da će restoran, koji se nalazi unutar River Rok kazina u Ričmondu, nadoknaditi njihov obrok zbog neprijatnosti koji su iskusili.

U komentarima na video, neki ljudi su bili užasnuti, dok su drugi istakli da je ovo uobičajeno iskustvo, posebno u Ričmondu.

„U Ričmondu bi vam bilo teško da nađete restoran koji ih nema“, pisalo je u jednom komentaru.

„Ja sam vlasnik kompanije za suzbijanje štetočina. Ovo se može dogoditi u bilo kom trenutku u bilo kom restoranu bilo gde, to ne znači da su prljavi ili da nemaju čistu kuhinju“, istakao je drugi.

Kada je jedan komentator pitao da li je restoran nadoknadio obrok, gost je odgovorio fotografijom svog računa na kojoj se vidi da su navodno dobili samo 100 dolara popusta na svoj veoma skup obrok.

Nije iznenađujuće što je video podeljen na Reditu, gde su hiljade ljudi takođe komentarisale situaciju, a mnogi su se složili da viđenja glodara nemaju nikakve veze sa čistoćom restorana.

„Neki od najboljih restorana u Francuskoj imaju pacove. Čak sam video i dokumentarac o pacovu koji je kuvar u jednom od njih“, istakao je jedan.

„Pacovi su stalni problem za mnoge restorane. Možete sve da uradite kako treba, a ipak morate da se nosite sa njima. Sve zavisi od starosti zgrade, vaših komšija, naselja i regiona“, napisao je drugi, prenosi Nypost.