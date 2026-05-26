Scena iz američkog izdanja MasterChef-a izazvala je veliku pažnju nakon što je u sendviču jedne takmičarke pronađen iskorišćeni flaster. Poznati šef Gordon Remzi burno je reagovao tokom degustacije, a takmičarka Nora odmah je diskvalifikovana iz emisije.

Takmičari su imali zadatak da pripreme jela inspirisana stadionskom hranom i svojim kulturnim nasleđem. Nora je predstavila sendvič sa bakalarom i tradicionalnim uštipcima od krompira, ali je sudija Tifani Deri tokom pregleda hrane pronašla flaster u samom jelu.

Situacija je postala još neprijatnija jer je Remzi već probao zalogaj pre nego što je problem primećen. Kamere su prikazale njegovu vidnu mučninu i šok, dok je pred sudijama reagovao pitanjem: „Sada jedemo flastere? Šta se ovde dešava?“

Kasnije je prikazano da se Nora tokom pripreme posekla dok je sekla povrće, nakon čega joj je stavljen flaster. U jednom trenutku je čak tražila novi jer je prethodni „nestao“, ali očigledno nije primetila da je završio u hrani.

Produkcija emisije odlučila je da je odmah eliminiše zbog ozbiljnog propusta u higijeni hrane, a takmičarka je prihvatila odluku i priznala da se takva greška u profesionalnoj kuhinji ne sme dogoditi.