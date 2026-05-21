Belo sirće godinama se smatra jednim od najpraktičnijih i najjeftinijih sredstava za održavanje higijene u domaćinstvu, a poslednjih godina ponovo je postalo popularno kao efikasno rešenje za čišćenje kupatila.

Posebnu pažnju privukla je njegova primena oko WC šolje, gde se često koriste različiti preparati za uklanjanje neprijatnih mirisa, kamenca i bakterija. Zbog stalne vlage, slabije ventilacije i svakodnevne upotrebe, kupatilo predstavlja idealno mesto za razvoj mikroorganizama i stvaranje nečistoća.

Upravo zato mnogi se okreću jednostavnijim metodama čišćenja koje ne zahtevaju skupa hemijska sredstva, a među njima se posebno izdvaja prskanje belog sirćeta oko WC šolje.

Zašto je sirće efikasno?

Stručnjaci za održavanje domaćinstva objašnjavaju da belo sirće sadrži sirćetnu kiselinu, poznatu po antibakterijskim svojstvima. Istraživanja sprovedena u laboratorijskim uslovima pokazala su da ova supstanca može delovati na određene vrste bakterija koje se zadržavaju na površinama koje se često dodiruju.

Pojedine studije navode da je sirćetna kiselina u određenim slučajevima pokazala veoma dobar efekat u uklanjanju mikroorganizama, uz prednost što predstavlja ekonomičnije i manje agresivno sredstvo u odnosu na neka klasična dezinfekciona sredstva.

Uklanja kamenac i neprijatne mirise

Prskanje sirćeta oko WC šolje najčešće podrazumeva nanošenje na bazu šolje, ivice i pod u njenoj neposrednoj blizini. Na taj način ne prikrivaju se samo neprijatni mirisi, već se deluje na bakterije koje ih uzrokuju.

Zahvaljujući kiseloj strukturi, sirće pomaže i u razgradnji naslaga kamenca, tragova vlage i žućkastih mrlja koje se vremenom stvaraju oko sanitarija.

Redovnom upotrebom moguće je smanjiti širenje bakterija i gljivica, dok prostor duže ostaje svež i čist, što je posebno korisno u kupatilima sa slabijom ventilacijom ili većom frekvencijom korišćenja.

Kako pravilno koristiti belo sirće?

Postupak je jednostavan i ne zahteva posebna sredstva:

Najpre je potrebno ukloniti prašinu i vidljivu nečistoću sa površine

Nakon toga sirće se naprskа oko baze WC šolje, iza nje i po spojevima poda

Ostavlja se da deluje između 10 i 15 minuta

Površina se potom briše vlažnom krpom ili papirnim ubrusom

Kod tvrdokornijih naslaga može se koristiti četka za ribanje

Mnogi u sirće dodaju nekoliko kapi limunovog soka ili eteričnih ulja kako bi ublažili njegov intenzivan miris i osvežili prostor.

Stručnjaci savetuju da se ovaj postupak ponavlja dva do tri puta nedeljno kako bi se održala dugotrajnija higijena kupatila.