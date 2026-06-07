Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što Sjedinjene Američke Države i Iran postignu sporazum.

On je u intervjuu za NBC njuz rekao da bi takve mere razmatrao tek nakon eventualnog postizanja sporazuma.

"To će doći kasnije. Ako se budu ponašali kako treba, radili dobro, počećemo da pričamo", rekao je Tramp.

Dodao je da on nije zahtevao da Liban bude uključen u sporazum sa Iranom.

Tramp je prethodno izjavio da SAD nameravaju da preuzmu iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.

“Mogli bismo da ga dobijemo odmah. Ne mislim da bi mogli da nas zaustave kada bismo mi želeli da ga dobijemo, ali nema razloga za to. Uranijum je zakopan“, rekao je Tramp, prenosi Tanjug.

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