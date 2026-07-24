Fleke od šminke na odeći često zadaju glavobolju, naročito kada završe na svetlim majicama, košuljama ili kragnama. Ipak, prema savetu stručnjakinje za čišćenje Šantel Mile, poznatije na društvenim mrežama kao "Mama Mila", postoji jednostavan trik koji može pomoći da ih uklonite bez napornog ribanja.

Pena za brijanje umesto skupih sredstava

Za uklanjanje fleka od pudera, korektora i druge dekorativne kozmetike nije vam neophodan specijalizovani preparat. Dovoljna je obična pena za brijanje.

"Dovoljno je da nanesete veću količinu pene na zaprljani deo odeće, a zatim četkicom sa mekanim vlaknima nežno utrljate proizvod u fleku", savetuje Šantel Mila.

Nakon toga ostavite penu da deluje nekoliko minuta, isperite hladnom vodom, a odeću operite na uobičajenom programu.

Važno je koristiti penu za brijanje, a ne gel ili kremu za brijanje, jer nemaju isti sastav i efekat na uklanjanje fleka.

Zašto pena za brijanje deluje?

Pena za brijanje sadrži površinski aktivne supstance (surfaktante) i emulgatore koji razgrađuju ulja i pigmente iz šminke. Oni odvajaju nečistoće od vlakana tkanine, zadržavaju ih u peni i olakšavaju njihovo ispiranje.

Zbog toga ovaj trik može biti posebno efikasan kod svežih fleka od tečnog pudera i sličnih kozmetičkih proizvoda.

Stručnjaci potvrđuju da metoda može biti efikasna

Stručnjaci iz kompanije Kind Laundry navode da pena za brijanje predstavlja nežnu alternativu klasičnim sredstvima za uklanjanje fleka.

"Pena za brijanje je efikasan i nežan način za uklanjanje fleka od tečnog pudera sa odeće zahvaljujući svojoj sposobnosti da razgradi ulja i pigmente bez oštećivanja osetljivih tkanina", ističu oni.

Preporuka je da pena na tkanini stoji između pet i deset minuta pre ispiranja hladnom vodom. Kod tvrdokornijih fleka može se ostaviti da deluje i do 20 minuta.

Kada ovaj trik nije dovoljan?

Iako daje dobre rezultate kod fleka od šminke, pena za brijanje nije univerzalno rešenje.

Tamni ruž za usne, crveni lak za nokte, kafa ili plava tinta uglavnom se ne mogu potpuno ukloniti na ovaj način. U tim slučajevima fleka može postati manje vidljiva, ali često neće potpuno nestati, a dodatno trljanje vlažnom krpom može je samo još više razmazati.