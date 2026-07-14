Upravo to dogodilo se ovih dana nakon što se internetom proširio snimak nastao na obali Binačke Morave, u blizini Vitine, na kojem se vidi nekoliko zmija okupljenih uz samu reku.

Video je za veoma kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara, a među korisnicima društvenih mreža razvila se živa rasprava o tome šta je dovelo do ovakvog prizora i da li ima razloga za zabrinutost.

Dok su pojedini priznali da ih je snimak uznemirio i da ih je pogled na više zmija na jednom mestu iznenadio, drugi su pokušali da objasne da ovakve scene nisu neuobičajene tokom toplih letnjih dana.

„Izgleda da su i one izašle da se sunčaju. I životinje imaju pravo da uživaju u lepom vremenu“, napisao je jedan od korisnika, dok su se mnogi složili da zmije, kao hladnokrvne životinje, često izlaze na sunce kako bi podigle telesnu temperaturu.

Ipak, bilo je i onih koji su u ovom događaju videli priliku da skrenu pažnju na stanje životne sredine.

„Kada ljudi bacaju smeće u reke i uništavaju prirodu, posledice ćemo tek videti za nekoliko godina“, glasio je jedan od komentara koji je privukao veliku pažnju.

Stručnjaci godinama upozoravaju da su zmije važan deo prirodnog ekosistema. One imaju značajnu ulogu u kontroli brojnosti glodara i drugih sitnih životinja, zbog čega predstavljaju važnu kariku u održavanju prirodne ravnoteže. Većina vrsta koje žive na području Srbije izbegava kontakt sa ljudima i neće napasti ukoliko se ne oseća ugroženo ili isprovocirano.

Tokom leta susreti sa zmijama postaju nešto češći jer visoke temperature podstiču njihovu aktivnost. Najčešće se mogu videti u blizini reka, jezera, kamenjara, livada i šumovitih predela, gde pronalaze dovoljno hrane i odgovarajuće uslove za život.

Zbog toga stručnjaci savetuju građanima da prilikom boravka u prirodi budu oprezni, da nose odgovarajuću obuću i da ne pokušavaju da hvataju ili uznemiravaju zmije ukoliko ih primete. U najvećem broju slučajeva životinja će se sama udaljiti čim oseti prisustvo čoveka.

Snimak sa obale Binačke Morave još jednom je pokazao koliko prizori iz prirode mogu brzo da privuku pažnju javnosti. Dok su jedni ostali zatečeni prizorom nekoliko zmija na jednom mestu, drugi podsećaju da su ovakve životinje prirodni stanovnici ovih područja i da je mnogo važnije očuvati njihovo stanište nego širiti paniku.

Binačka Morava izvire ispod Skopske Crne Gore, severno od Skoplja. Nastaje spajanjem Ključevske i Slatinske reke, koje formiraju Golemu reku, a nakon nekoliko kilometara toka ulazi na teritoriju Srbije kod sela Binač, po kojem je i dobila ime. Ovaj vodotok predstavlja važno prirodno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, među kojima su i različite vrste gmizavaca koje su karakteristične za ovo područje.