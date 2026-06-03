U jednom od svojih TikTok videa na profilu „brazilkainserbia“, Livia je otkrila da je za nju i mnoge strance u Srbiji jedan fenomen posebno zbunjujući – promaja.

„Najveći šok za Brazilce u Srbiji je promaja. Kod nas u Brazilu imamo vetar koji se zove briza i mi ga volimo. Otvaramo vrata, uživamo na plaži i kod kuće. Ali u Srbiji, kada vetar duva između dva prozora – to je promaja. Odmah se sve zatvara“, ispričala je ona.

Njena objava brzo je privukla pažnju i pokrenula lavinu komentara, jer je tema promaje već godinama predmet rasprava u regionu.

„Promaja jeste opasna“ – komentari podelili mreže

I dok su jedni korisnici društvenih mreža pokušavali da objasne razliku između vetra i promaje, drugi su je uveravali da je ovaj fenomen zaista nešto posebno.

„Vetar je jedno, a promaja nešto sasvim drugo“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Promaja jeste opasna.“

Ljubavna priča koja je dovela do Srbije

Livia je u Srbiju došla nakon što je upoznala Milana, za koga se kasnije i udala. Njihova veza se odvijala izuzetno brzo – verili su se posle samo tri meseca, a ubrzo nakon toga i venčali.

Kako je ranije ispričala, u početku su živeli između Nemačke i Srbije, ali su na kraju odlučili da zajedno zasnuju porodicu u Srbiji.

Danas imaju petoro dece i, kako kaže, uprkos kulturnim razlikama, lako se uklopila u život ovde, jer su joj porodične vrednosti vrlo bliske onima u njenoj rodnoj zemlji.

Viralni video koji je pokrenuo raspravu

Njeni snimci redovno izazivaju pažnju na mrežama, ali ovaj o „promaji“ posebno je odjeknuo, jer je još jednom otvorio poznatu balkansku temu – da li je promaja običan vetar ili nešto mnogo ozbiljnije.