Mađarska naftna i gasna MOL grupa saopštila je danas da je zajedno sa partnerima započela prvu komercijalnu proizvodnju gasa u naftnom i gasnom polju Azeri-Čirag-Gunašli (ACG) u Azerbejdžanu, na jednom od najvećih naftnih ležišta na svetu.

Prema saopštenju kompanije, prvi proizvodni gas dobijen je iz bušotine sa platforme Vest Čirag, čime je otvorena nova faza razvoja ležišta koje je do sada bilo poznato prvenstveno po proizvodnji nafte. Procene pokazuju da polje ACG raspolaže sa najviše četiri biliona kubnih stopa gasa, uz potencijalno povećanje do šest biliona kubnih stopa.

Novi proizvodni gas i kondenzat biće transportovani kroz postojeću infrastrukturu do terminala Sangačal, odakle se energenti dalje distribuiraju, dodaje MOL grupa Projekat je realizovan u okviru zajedničkog ulaganja u kojem učestvuju azerbejdžanska državna kompanija SOCAR i britanski energetski gigant BP, koji je i operater konzorcijuma, dok MOL drži treći najveći udeo u projektu.

MOL je ušao u projekat 2020. godine, kada je preuzeo 9,57 odsto udela u ACG polju i 8,9 odsto udela u naftovodu Baku-Tbilisi-Džejhan (BTC), koji transportuje sirovu naftu do mediteranske obale u Turskoj.

Kompanija navodi da polje ACG trenutno čini oko 14 odsto ukupne proizvodnje i 26 odsto rezervi MOL grupe, kao i da ima značajnu ulogu u snabdevanju rafinerija u srednjoj i istočnoj Evropi, objavljeno je na veb stranici mađarske kompanije.