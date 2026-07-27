Dok se tokom letnjih vrućina mnogi oslanjaju na klima-uređaje i ventilatore, jedan jednostavan predmet ponovo osvaja pažnju. Lepeza, koja je vekovima bila simbol elegancije i društvenog statusa, danas doživljava veliki povratak zahvaljujući svojoj praktičnosti.

Sve češće može se videti u torbicama, na koncertima, festivalima, u javnom prevozu i baštama kafića, jer pruža trenutno osveženje bez baterija i električne energije.

Predmet sa bogatom istorijom

Lepeza ima dugu tradiciju koja seže hiljadama godina unazad. Ljudi su se još u drevnim civilizacijama rashlađivali listovima, perjem i tkaninom, dok su prve lepeze bile poznate u starom Egiptu, Kini, Japanu i drugim kulturama.

Osim za rashlađivanje, služile su i u verskim obredima, ceremonijama i kao simbol moći i društvenog položaja.

Posebno mesto zauzimaju u kineskoj kulturi, gde su izrađivane od svile, bambusa, papira i perja, često ukrašene pejzažima, cvećem, kaligrafijom i drugim umetničkim motivima.

Japanska sklopiva lepeza osvojila je svet

Sklopiva lepeza, kakvu danas najčešće poznajemo, razvijena je u Japanu još u ranom srednjem veku.

Zbog praktičnog dizajna lako se nosila u rukavu ili torbici, pa se brzo proširila po Aziji, a zatim i Evropi.

Dolaskom na evropske dvorove tokom 16. veka postala je omiljeni modni dodatak aristokratije, posebno u Francuskoj, Španiji, Italiji i Engleskoj.

U 18. i 19. veku izrađivane su raskošne lepeze od svile, čipke, sedefa, drveta, slonovače i perja, a mnoge su bile prava umetnička dela koja su se prenosila s generacije na generaciju.

Tajni jezik lepeze

Jedna od najpoznatijih priča vezanih za lepezu jeste takozvani "jezik lepeze".

Prema predanju, dame su tokom 18. i 19. veka različitim pokretima lepeze slale skrivene poruke svojim udvaračima. Način na koji su je držale, zatvarale ili prinosile licu navodno je imao posebno značenje.

Iako istoričari smatraju da je deo ove priče verovatno nastao kao romantična legenda ili vešt marketinški potez proizvođača lepeza, ona je doprinela tome da lepeza ostane simbol elegancije, tajanstvenosti i salonske kulture.

Zašto je lepeza ponovo popularna?

Sve toplija leta i sve češći boravak na otvorenom vratili su lepezu u svakodnevnu upotrebu.

Njene najveće prednosti su:

ne koristi baterije niti električnu energiju,

lagana je i lako staje u torbu,

može se koristiti bilo gde,

višekratna je i ekološki prihvatljivija od mnogih jednokratnih rashladnih pomagala,

može biti i atraktivan modni dodatak.

Kvalitetne lepeze izrađuju se od prirodnih materijala poput bambusa, drveta, papira i pamuka, pa uz pravilno održavanje mogu trajati godinama.

Spoj tradicije i praktičnosti

Lepeza je mnogo više od sredstva za rashlađivanje. Ona predstavlja spoj istorije, umetnosti, mode i svakodnevne funkcionalnosti.

U vremenu kada jednostavna i održiva rešenja ponovo dobijaju na značaju, ovaj bezvremenski dodatak pokazuje da neke stvari nikada ne izlaze iz mode. Dovoljno je nekoliko pokreta da donese osveženje, ali i podseti na bogatu tradiciju i eleganciju prošlih vremena.